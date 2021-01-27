Intel подтвердила несовместимость десктопной графики Iris Xe с процессорами AMD

Intel подтвердила несовместимость десктопной графики Iris Xe с процессорами AMD

Компания Intel вчера представила свою первую за многие годы дискретную потребительскую видеокарту Iris Xe. Новинка, мягко говоря, не впечатляет характеристиками и будет доступна только в составе готовых систем. Одной из причин тому, как выяснил ресурс LegitReviews, является то, что графический ускоритель сможет работать только с избранными процессорами и материнскими платами.

Сразу после анонса журналисты решили выяснить, как заполучить образец видеокарты Iris Xe для тестов. Компания Intel пояснила, что видеокарта будет поставляться только в готовых системах, и не сможет работать в сторонних ПК. Всё дело в том, что для работы графического ускорителя требуется специальный BIOS с поддержкой Intel Iris Xe, который будет доступен только системным интеграторам.

Сообщается, что дискретная графика Iris Xe будет совместима только с настольными процессорами Intel девятого (Coffee Lake-S) и десятого (Comet Lake-S) поколений, и только с материнскими платами со специальными совместимыми BIOS на чипсетах Intel B460, H410, B365 и H310C. В других системах, в том числе на более старых процессорах Intel, а также на любых чипах AMD, видеокарта попросту не запустится.

Напомним, что видеокарта Iris Xe — это, по сути, та же встроенная графика процессоров Core i5 семейства Tiger Lake-U, только выполненная в формате карты расширения под слот PCIe. Она включает всего лишь 80 исполнительных блоков (EU) и наверняка неспособна обеспечить хоть сколько-нибудь достойный уровень производительности для игр.

Такой старт на рынке дискретной графики от Intel выглядит, мягко говоря, сомнительным. Будем надеяться, что к релизу полноценных видеокарт с более мощным графическим процессором компания Intel исправит ограниченную совместимость.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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