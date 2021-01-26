ASUS представила корпусный вентилятор ROG Strix XF120 с технологией магнитной левитации

Компания ASUS представила свой первый корпусный вентилятор охлаждения. Новинка, получившая название ROG Strix XF 120, обладает размерами 120 ?120 ? 25 мм и предлагает технические характеристики, присущие флагманским решениям данного сегмента систем охлаждения.

Подобно моделям вентиляторов ML120 от компании Corsair в основе ROG Strix XF 120 используется подшипник скольжения с системой магнитного центрирования, расположенный на валу.

Эффект магнитной левитации, создаваемый в подшипнике такого типа, сводит к нулю трение деталей, что минимизирует вероятность их поломки и позволяет вентилятору отработать десятки тысяч часов. Производитель заявляет до 400 000 часов работы на отказ.

Диапазон скорости вращения вентилятора ROG Strix XF120 составляет от 250 до 1800 об/мин. По информации производителя, уровень шума новинки находится в пределах 22,5 дБ. Несмотря на тихую работу устройство обеспечивает большой воздушный поток до 62,5 кубических фута в минуту (CFM).

Согласно официальному сайту компании, ASUS даёт пятилетнюю гарантию на ROG Strix XF 120. О цене и доступности ничего не сообщается.



