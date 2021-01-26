Gigabyte наделила новую версию гигантской видеокарты GeForce RTX 3090 Aorus Master третьим разъёмом питания

Gigabyte наделила новую версию гигантской видеокарты GeForce RTX 3090 Aorus Master третьим разъёмом питания

Компания Gigabyte представила новую ревизию графического ускорителя GeForce RTX 3090 Aorus Master. Напомним, что основной особенностью данной видеокарты является её огромная четырёхслотовая система воздушного охлаждения.

В основе GeForce RTX 3090 Aorus Master используется графический процессор NVIDIA GA102 с 10 496 ядрами CUDA. Видеокарта оснащена 24 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6X. Gigabyte заявила для GPU карты частоту работы в Boost-режиме на уровне 1785 МГц. Похоже, что реальный разгонный потенциал у данного графического ускорителя гораздо выше, учитывая размеры её системы охлаждения. Но, судя по всему, он оказался ограничен нехваткой питания. Именно так можно объяснить появление третьего 8-контактного разъёма для дополнительного питания в новой ревизии видеокарты, который отсутствует у оригинальной версии данного графического ускорителя. Помимо этого, производитель заявил необходимость использовать блок питания более высокой мощности. Если для оригинальной модели Gigabyte рекомендовала БП мощностью 750 Вт, то для обновлённой модели — 850 Вт.

Gigabyte наделила новую версию гигантской видеокарты GeForce RTX 3090 Aorus Master третьим разъёмом питания

Размеры GeForce RTX 3090 Aorus Master остались прежними — 319 ? 140 ? 70 мм. Вес видеокарты производитель не указывает. Набор внешних интерфейсов у второй ревизии тоже остался без изменений. Заявлены три разъёма DisplayPort 1.4a, два HDMI 2.1, а также один дополнительный HDMI 2.0, расположившийся между двумя старшими HDMI.

Gigabyte наделила новую версию гигантской видеокарты GeForce RTX 3090 Aorus Master третьим разъёмом питания

Как уже говорилось выше, одной из главных особенностей GeForce RTX 3090 Aorus Master является её гигантская система охлаждения, в состав которой входит огромный радиатор, а также три вентилятора. Размеры двух боковых Wind Claw — 115 мм, того, что в центре — 100 мм. Особенность последнего состоит в том, что он вращается в противоположную сторону двум другим для более эффективного воздушного потока.

Gigabyte наделила новую версию гигантской видеокарты GeForce RTX 3090 Aorus Master третьим разъёмом питания

В основании радиатора системы охлаждения используется большая медная контактная площадка, помогающая передавать тепло от графического процессора и модулей памяти GDDR6X. Площадка соединяется с испарительной камерой, к которой крепятся пять теплопроводящих трубок.

Gigabyte наделила новую версию гигантской видеокарты GeForce RTX 3090 Aorus Master третьим разъёмом питания

Для внешней эстетики Aorus Master покрыта чёрным матовым кожухом с глянцевыми чёрными и серебряными вставками. В кожух СО также встроена система RGB-подсветки, а на боковой стороне видеокарты расположился жидкокристаллический дисплей.

Gigabyte наделила новую версию гигантской видеокарты GeForce RTX 3090 Aorus Master третьим разъёмом питания

На него выводится различная полезная информация о состоянии видеокарты. Кроме того, он может отображать картинки, текст и GIF-изображения. Дату поступления обновлённой версии GeForce RTX 3090 Aorus Master в продажу производитель не указал.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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