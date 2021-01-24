Сделка NVIDIA по покупке Arm может упереться в новые законодательные ограничения

Объявив в прошлом году о намерениях приобрести британского разработчика процессорных архитектур Arm, компания NVIDIA изначально отвела на согласование с антимонопольными органами разных стран полтора года. Законодательство Китая и Великобритании будет ужесточено для предотвращения нежелательных для национальной безопасности сделок. Это угрожает успеху NVIDIA в покупке Arm.

Сделка NVIDIA по покупке Arm может упереться в новые законодательные ограничения

Источник изображения: Nikkei Asian Review

Как сообщает Nikkei Asian Review, даже американские регуляторы озабочены возможным влиянием сделки между NVIDIA и Arm на рыночную ситуацию, а потому FTC уже запросила у покупателя дополнительные документы. Принято считать, что в подобных случаях регулирующие органы пытаются убедиться в отсутствии у покупателя возможностей для дискриминации других участников рынка и злоупотребления своим положением. Американские власти могут потребовать от NVIDIA либо провести реструктуризацию собственного бизнеса, либо наложат на деятельность компании некие ограничения после покупки Arm.

Не всё благополучно с одобрением сделки и в Китае. Во-первых, у Arm здесь есть совместное предприятие, которое опосредованно контролируется китайскими властями. Во-вторых, в КНР вступают в силу новые правила контроля за иностранными инвестициями. Формально они касаются только сделок с участием китайских компаний, но существование совместного предприятия с Arm позволяет применить новые ограничения и к сделке с NVIDIA. Внимание властей к технологической сфере позволяет предположить, что процесс рассмотрения сделки между NVIDIA и Arm с китайской стороны будет долгим и сложным.

Наконец, у сделки есть противники и на родине Arm, в Великобритании. Свою обеспокоенность возможными последствиями выразил даже основатель компании Германн Хаузер (Hermann Hauser), начавший сбор подписей под своим открытым письмом правительству. Британский антимонопольный орган CMA шестого января объявил о том, что начинает рассматривать сделку с NVIDIA на предмет наличия возможностей для злоупотребления ценами или искусственного ограничения качества услуг Arm, оказываемых конкурентам NVIDIA. Британские власти также намереваются принять закон, согласно которому широкий спектр сделок может быть отменён в случае выявления угроз для национальной безопасности.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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