Монитор для игр MSI Optix G242P совместим с технологией NVIDIA G-Sync

Монитор для игр MSI Optix G242P совместим с технологией NVIDIA G-Sync

Компания MSI анонсировала киберспортивный монитор Optix G242P, построенный на 23,8-дюймовой матрице IPS с разрешением Full HD (1920 ? 1080 пикселей), яркостью 250 кд/м2 и контрастностью 1000:1.

Новинка совместима с технологией NVIDIA G-Sync, призванной повысить плавность игрового процесса. Функция Night Vision помогает улучшить видимость тёмных участков изображения, что позволяет получить преимущество над соперниками в виртуальном пространстве.

Монитор для игр MSI Optix G242P совместим с технологией NVIDIA G-Sync

Панель обладает частотой обновления 144 Гц и временем отклика в 1 мс. Заявлен 94,6-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и 127,7-процентный охват цветового пространства sRGB. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. Динамическая контрастность — 100 000 000:1.

Предусмотрены два интерфейса HDMI 1.4 и один разъём Display Port 1.2a, а также стандартное 3,5-мм аудиогнездо. Дисплей обрамлён узкими рамками с трёх сторон — вверху и в боковых частях.

Монитор для игр MSI Optix G242P совместим с технологией NVIDIA G-Sync

Подставка предоставляет полный набор регулировок: изменение высоты, углов наклона и поворота, перевод из альбомной ориентации в портретную. Снизить нагрузку на глаза во время многочасовых баталий помогают средства Anti-Flicker и Less Blue Light.

Цена модели MSI Optix G242P пока не называется.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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