Производители оборудования для добычи биткоина тоже пострадали от дефицита чипов

Производители оборудования для добычи биткоина тоже пострадали от дефицита чипов

Сегодня издание Reuters рассказало о том, что в Китае у производителей ASIC-майнеров для добычи биткоина наступил кризис — им не хватает чипов для сборки устройств и всему «виной» политика TSMC и Samsung.

В течение месяца курс биткоина побил несколько рекордов и успел ко всему прочему несколько раз просесть. Такая динамика подтолкнула тех, кто занимается добычей данной криптовалюты, закупать больше ASIC-майнеров. Но компании, которые занимаются их производством, не могут покрыть увеличившийся спрос, в том числе из-за того, что поставщики полупроводников не могут предоставить им необходимое количество чипов.

«У нас просто не хватает чипов, чтобы поддерживать производство майнинговых установок», — говорит Алекс Ао (Alex Ao), вице-президент Innosilicon, одного из самых крупных производителей ASIC-майнеров.

Главная причина заключается в том, что компании, подобные Innosilicon, делают свою продукцию на заводах TSMC и Samsung Electronics. Однако из-за этого, у TSMC и Samsung начали возникать проблемы с отгрузкой чипов для компьютеров, смартфонов, электромобилей и бытовой электроники, которые приносят большую прибыль, нежели ASIC-чипы, они решили сфокусироваться на потребительском секторе, сместив производителей ASIC-майнеров на второй план.

Как отмечает Reuters, на фоне дефицита установок для майнинга биткоина, их стоимость на вторичном рынке выросла на 60%. В среднем, подержанные варианты сейчас стоят от $5 тыс.

Небольшое пояснение: ASIC-майнеры — это специальные устройства на основе интегральных схем специального назначения, которые в тысячи раз мощнее обычных компьютеров на определённых операциях и ориентированы на расшифровку блокчейна, добычу блоков и так далее. В общем, они сделаны конкретно для тех задач, за которые криптовалютные системы и дают вознаграждения.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Bitspower представила водоблок с подсветкой для GeForce RTX 3080 FEBitspower представила водоблок с подсветкой для GeForce RTX 3080 FE
Logitech представила устройства для проведения видеоконференций Rally Bar и Rally Bar MiniLogitech представила устройства для проведения видеоконференций Rally Bar и Rally Bar Mini
EK представила специальную версию водоблока для GeForce RTX 3090 Founders EditionEK представила специальную версию водоблока для GeForce RTX 3090 Founders Edition
NZXT и производитель обуви представили компьютер с GeForce RTX 3080 в виде кроссовкаNZXT и производитель обуви представили компьютер с GeForce RTX 3080 в виде кроссовка
Время отклика нового игрового монитора Acer составляет 0,5 мсВремя отклика нового игрового монитора Acer составляет 0,5 мс
Блок рекламы


Похожие новости
Слухи: NVIDIA вернёт в продажу GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за ожидаемого дефицита GeForce RTX 3060Слухи: NVIDIA вернёт в продажу GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за ожидаемого дефицита GeForce RTX 3060
Перебои с электроснабжением двух предприятий UMC навредили производству чиповПеребои с электроснабжением двух предприятий UMC навредили производству чипов
Из-за дефицита графических процессоров MSI будет выпускать карты Radeon RX 6000 только серии GamingИз-за дефицита графических процессоров MSI будет выпускать карты Radeon RX 6000 только серии Gaming
Сделка с Xilinx позволит AMD стать четвёртым по величине выручки разработчиком чиповСделка с Xilinx позволит AMD стать четвёртым по величине выручки разработчиком чипов
NVIDIA подключит TSMC к производству игровых чипов Ampere, потому что Samsung не справляетсяNVIDIA подключит TSMC к производству игровых чипов Ampere, потому что Samsung не справляется
Доля AMD на процессорном рынке вернулась к показателям 2013 года за счёт рекордных продаж мобильных чиповДоля AMD на процессорном рынке вернулась к показателям 2013 года за счёт рекордных продаж мобильных чипов
Samsung запустила массовое производство 5-нм чипов и уже разрабатывает 4-нм техпроцессSamsung запустила массовое производство 5-нм чипов и уже разрабатывает 4-нм техпроцесс
Toshiba больше не доверяет рынку чипов: акции подразделения по выпуску памяти NAND уйдут с молоткаToshiba больше не доверяет рынку чипов: акции подразделения по выпуску памяти NAND уйдут с молотка
Дурной пример заразителен: Toshiba тоже скрывает информацию об использовании SMR в жёстких дискахДурной пример заразителен: Toshiba тоже скрывает информацию об использовании SMR в жёстких дисках
AMD Ryzen 7 4800H неплохо показал себя на фоне чипов Comet Lake-H в GeekbenchAMD Ryzen 7 4800H неплохо показал себя на фоне чипов Comet Lake-H в Geekbench
Последние новости
Подгружаем последние новости