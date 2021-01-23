Производители оборудования для добычи биткоина тоже пострадали от дефицита чипов

Сегодня издание Reuters рассказало о том, что в Китае у производителей ASIC-майнеров для добычи биткоина наступил кризис — им не хватает чипов для сборки устройств и всему «виной» политика TSMC и Samsung.

В течение месяца курс биткоина побил несколько рекордов и успел ко всему прочему несколько раз просесть. Такая динамика подтолкнула тех, кто занимается добычей данной криптовалюты, закупать больше ASIC-майнеров. Но компании, которые занимаются их производством, не могут покрыть увеличившийся спрос, в том числе из-за того, что поставщики полупроводников не могут предоставить им необходимое количество чипов.

«У нас просто не хватает чипов, чтобы поддерживать производство майнинговых установок», — говорит Алекс Ао (Alex Ao), вице-президент Innosilicon, одного из самых крупных производителей ASIC-майнеров.

Главная причина заключается в том, что компании, подобные Innosilicon, делают свою продукцию на заводах TSMC и Samsung Electronics. Однако из-за этого, у TSMC и Samsung начали возникать проблемы с отгрузкой чипов для компьютеров, смартфонов, электромобилей и бытовой электроники, которые приносят большую прибыль, нежели ASIC-чипы, они решили сфокусироваться на потребительском секторе, сместив производителей ASIC-майнеров на второй план.

Как отмечает Reuters, на фоне дефицита установок для майнинга биткоина, их стоимость на вторичном рынке выросла на 60%. В среднем, подержанные варианты сейчас стоят от $5 тыс.

Небольшое пояснение: ASIC-майнеры — это специальные устройства на основе интегральных схем специального назначения, которые в тысячи раз мощнее обычных компьютеров на определённых операциях и ориентированы на расшифровку блокчейна, добычу блоков и так далее. В общем, они сделаны конкретно для тех задач, за которые криптовалютные системы и дают вознаграждения.



