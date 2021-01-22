Системы охлаждения DeepCool Gammaxx L240/L360 ARGB имеют защиту от протечек

Компания DeepCool анонсировала системы жидкостного охлаждения Gammaxx L240 ARGB и Gammaxx L360 ARGB, которые, как отражено в названии, наделены многоцветной адресуемой подсветкой.

Изделия снабжены алюминиевым радиатором типоразмера соответственно 240 и 360 мм. В первом случае для обдува служат два 120-мм вентилятора, во втором — три. Скорость их вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту. Создаётся поток воздуха объёмом до 118 кубических метров в час при уровне шума не более 30 дБА. Давление воздуха достигает 2,42 мм водного столба.

В устройствах реализована фирменная система Anti-Leak Technology. Она обеспечивает выравнивание давления при изменениях температуры, что снижает риск протечек. В результате, повышается надёжность.

Водоблок наделён медным основанием. Говорится о совместимости с процессорами AMD в исполнении Socket AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и Intel LGA 2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155/1366.

Подсветкой снабжены вентиляторы и водоблок. Контролировать её работу можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync или MSI Mystic Light Sync.

Цена систем жидкостного охлаждения Gammaxx L240 ARGB и Gammaxx L360 ARGB пока не уточняется.



