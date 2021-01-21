NZXT и производитель обуви представили компьютер с GeForce RTX 3080 в виде кроссовка

Компания Artifact Studios анонсировала необычный компьютер. Разработчики совместно с производителем компьютерного оборудования NZXT выпустят ПК в виде кроссовка. Анонс опубликован в твиттере .

Компания Artifact Studios специализируется на дизайне кроссовок, связанных с игровой индустрией. Они создали дизайн кроссовок в стиле Among Us, Apex Legends, Cyberpunk 2077 и многое другое. Вероятно, поэтому для показанного ПК выбрана столь необычная форма.

SNEAKERS MASTER RACE, @NZXT DRIP ? pic.twitter.com/OuNrEA6j4R — Artifact Studios (@RTFKTstudios) January 20, 2021

Несмотря на отличия в раскраске, проект напоминает дизайном их же концепт кроссовок Крипто из Apex Legends. Например, похожим образом размещён элемент, напоминающий молнию. Также в верхней части кроссовка разместится экран для отображения температуры — он заменит круглый элемент

Техническая начинка ПК пока не раскрывается. Известно только то, что в качестве видеокарты будет использоваться RTX 3080. Дата выпуска устройства и цена не называется.



