MINISFORUM представила сверхкомпактные мини-ПК на платформе AMD по цене от $299

MINISFORUM представила сверхкомпактные мини-ПК на платформе AMD по цене от $299

Компания MINISFORUM, специализирующаяся на выпуске недорогих мини-ПК, анонсировала новые настольные компьютерные системы UM250/UM300 в сверхкомпактном форм-факторе (Ultra-compact form-factor, UCFF), основанные на аппаратной платформе AMD Ryzen.

Новинки заключены в алюминиевый корпус размером 128 ? 127 ? 46 мм (по данным Notebookcheck.net), практически умещаясь на ладони.

Компактные компьютеры предлагаются с четырёхъядерным процессором AMD Ryzen 5 Pro 2500U (базовая частота 2 ГГц, в режиме Boost — до 3,4 ГГц) со встроенным графическим ускорителем Radeon Vega 8 или с четырёхъядерным чипом AMD Ryzen 3 3300U (2 ГГц, до 3,5 ГГц) со встроенной графикой Radeon Vega 6. Хотя это и не новейшие процессоры AMD, но их возможностей вполне достаточно для выполнения офисных задач и развлечений.

MINISFORUM представила сверхкомпактные мини-ПК на платформе AMD по цене от 9

Объём оперативной памяти DDR4 составляет до 32 Гбайт (есть два слота SO-DIMM). Конфигурация может также включать твердотельный накопитель M.2 SATA и 2,5-дюймовый твердотельный или жёсткий диск SATA.

Что касается коммуникационных возможностей, мини-ПК оснащены адаптерами беспроводной связи Intel AX200 Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, двухпортовым сетевым контроллером Gigabit Ethernet, четырьмя разъёмами USB 3.1 Gen 1, одним портом USB Type-C, двумя видеовыходами DisplayPort 1.2 и HDMI 2.0, а также 3,5-мм аудиоразъёмом.

Barebone-комплект MINISFORUM M250 можно приобрести на сайте производителя по цене от $299, в то время как на сайте Amazon компьютер с 16-Гбайт оперативной памяти и SSD ёмкостью 512 Гбайт предлагается по цене $499.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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