EK представила специальную версию водоблока для GeForce RTX 3090 Founders Edition

EK представила специальную версию водоблока для GeForce RTX 3090 Founders Edition

Словенская компания EK Water Blocks анонсировала водоблок EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB, предназначенный для системы жидкостного охлаждения графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition.

Новинка доступна в двух специальных вариантах — Black Special Edition и Silver Special Edition. В первом случае основная часть изделия выполнена в чёрном цвете, во втором — в серебристом. При этом тыльная панель у обеих модификаций имеет контрастную серебристо-чёрную отделку.

EK представила специальную версию водоблока для GeForce RTX 3090 Founders Edition

Водоблок представляет собой решение полного покрытия. Иными словами, отвод тепла осуществляется не только от графического процессора, но и от силовых элементов подсистемы питания и микрочипов памяти.

EK представила специальную версию водоблока для GeForce RTX 3090 Founders Edition

Основание изготовлено из пластины электролитической меди толщиной 12 мм, поставляющейся из Европы. Этот модуль имеет покрытие из никеля. Кожух выполнен из цельного куска алюминия толщиной 20 мм.

EK представила специальную версию водоблока для GeForce RTX 3090 Founders Edition

Водоблок наделён многоцветной адресуемой подсветкой D-RGB на основе 23 светодиодов с индивидуальным управлением. Контролировать работу подсветки можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock Polychrome Sync или MSI Mystic Light Sync.

Приобрести EK-Quantum Vector FE RTX 3090 D-RGB можно по ориентировочной цене 330 евро.

EK представила специальную версию водоблока для GeForce RTX 3090 Founders Edition


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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