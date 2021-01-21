Logitech представила устройства для проведения видеоконференций Rally Bar и Rally Bar Mini

Logitech представила устройства для проведения видеоконференций Rally Bar и Rally Bar Mini

Компания Logitech представила для роSSийского рынка новое поколение устройств и решений для видеоконференцсвязи, обеспечивающих высокое качество изображения и чистый звук и поддерживающих распространённые на сегодняшний день сервисы, такие как Microsoft Teams и Zoom. Новые видеосистемы «всё в одном» Rally Bar и Rally Bar Mini предназначены для использования в помещениях.

Кроме того, представленная программно-аппаратная система Logitech RoomMate в сочетании с камерами Logitech Rally и MeetUp позволит исключить ПК при проведении видеоконференций.

Logitech представила устройства для проведения видеоконференций Rally Bar и Rally Bar Mini

Zoom и Microsoft Teams, а также другие поддерживаемые приложения можно запускать прямо на Rally Bar и Rally Bar Mini. Устройства также совместимы с ПК или ноутбуком с операционной системой Microsoft Windows или Mac OS, подключение осуществляется через USB. Новый портфель продуктов Logitech также поддерживает другие популярные сервисы конференц-связи по видео, включая GoToMeeting, Pexip и RingCentral.

Logitech представила устройства для проведения видеоконференций Rally Bar и Rally Bar Mini

Видеосистемы Rally Bar и Rally Bar Mini отличаются качественной оптикой с разрешением до 4K. Модель Rally Bar может похвастаться пятикратным оптическим увеличением без потери качества изображения.

Обе видеосистемы оснащены динамиками со сверхнизким уровнем искажений, обеспечивающими чистый звук. Массив микрофонов с адаптивным формированием луча улавливает голос с каждого кресла и обеспечивает высокую чёткость речи, фокусируясь на говорящем участнике конференции, автоматически выравнивая громкость и приглушая другие голоса и фоновый шум. Кроме того, запатентованная система антивибрационной подвески сводит к минимуму вибрации динамиков, обеспечивая чёткость звука.

Обе видеосистемы оснащены технологией Logitech RightSense и второй камерой со встроенным искусственным интеллектом AI Viewfinder, которая обнаруживает человеческие фигуры и анализирует происходящее в режиме реального времени, повышая точность автоматического кадрирования Logitech RightSight и управления камерой.

Logitech представила устройства для проведения видеоконференций Rally Bar и Rally Bar Mini

Поставки видеосистемы Logitech Rally Bar стартуют в конце первого квартала. Rally Bar Mini и Logitech RoomMate появятся на рынке позже.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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