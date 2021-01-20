Слухи: NVIDIA вернёт в продажу GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за ожидаемого дефицита GeForce RTX 3060

Слухи: NVIDIA вернёт в продажу GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за ожидаемого дефицита GeForce RTX 3060

По данным французского ресурса Overclocking.com, ссылающегося на источники в рядах производителей видеокарт, компания NVIDIA собирается вернуть на рынок графические ускорители GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2060 Super, построенные на архитектуре Turing. Ресурс утверждает, что компания уже отгрузила GPU для этих видеокарт своим партнёрам, и те в скором времени вернут свои решения на их базе на рынок.

Объёмы поставок чипов не указываются, как и не сообщается причина, по которой NVIDIA могла принять решение вернуть старые видеокарты в продажу. Как предполагает ресурс VideoCardz, объяснить это можно ожидаемым дефицитом графических процессоров GA106 для новой модели GeForce RTX 3060 серии Ampere. Напомним, что старт продаж последней запланирован на конец февраля. Таким образом NVIDIA готовится к затяжному дефициту видеокарт нового поколения.

Модель GeForce RTX 2060, представленная в январе 2019 года, имеет на борту 6 Гбайт видеопамяти GDDR6 и построена на GPU TU106. В июле того же года компания выпустила обновлённую версию GeForce RTX 2060 Super на новой модификации GPU с большим числом ядер CUDA и оснащённую 8 Гбайт памяти. Обе версии оказались очень популярными представителями серии Turing как в десктопном, так и мобильном сегментах.

Слухи: NVIDIA вернёт в продажу GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за ожидаемого дефицита GeForce RTX 3060

Источник изображения: VideoCardz

NVIDIA продолжала производить оба варианта GeForce RTX 2060 почти до конца 2020 года. Ещё ранее она снизила стоимость обычной версии GeForce RTX 2060 на $50 (до $299 вместо изначальных $349). Лишь к декабрю прошлого года стали появляться сообщения, что производитель прекратил производство серии видеокарт GeForce RTX 2060. После этого данные модели действительно пропали с полок большинства магазинов, однако остатки видеокарт в разных исполнениях по-прежнему продаются у некоторых ретейлеров, но по существенно завышенным ценам.

Слухи: NVIDIA вернёт в продажу GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за ожидаемого дефицита GeForce RTX 3060

Например, на той же онлайн-площадке Newegg, позволяющей реализовывать товар сторонним продавцам, можно встретить предложения о покупке GeForce RTX 2060 от $500 и выше. Оставшиеся у европейских продавцов видеокарты данной серии оцениваются от 500 евро.

Слухи: NVIDIA вернёт в продажу GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за ожидаемого дефицита GeForce RTX 3060

NVIDIA представила GeForce RTX 3060 в качестве прямой замены GeForce RTX 2060. Новинка предлагает заметно более высокий уровень производительности.

Слухи: NVIDIA вернёт в продажу GeForce RTX 2060 и RTX 2060 Super из-за ожидаемого дефицита GeForce RTX 3060

По данным Overclocking.com, с возращением GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2060 Super в массовую продажу рекомендованная стоимость первой составит 300 евро, а второй — 400 евро. Таким образом GeForce RTX 2060 Super будет дороже, чем более производительная GeForce RTX 3060, для которой в той же Франции заявлена рекомендованная стоимость в 335 евро.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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