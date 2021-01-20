Время отклика нового игрового монитора Acer составляет 0,5 мс

Компания Acer анонсировала сегодня монитор XV270Pbmiiprfx (XV0) на качественной матрице IPS, предназначенный для применения в составе настольных систем игрового уровня.

Новинка имеет размер 27 дюймов по диагонали и обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Яркость составляет 250 кд/м2, контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Панель может похвастаться временем отклика в 0,5 мс. Частота обновления — 165 Гц. При этом технология AMD FreeSync Premium помогает избавиться от эффекта разрыва кадра и повысить плавность изображения.

Для монитора заявлены 98-процентный охват цветового пространства sRGB и поддержка HDR10. В оснащение входят стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый, два интерфейса HDMI 2.0 и разъём DisplayPort 1.2.

Снизить усталость глаз помогают системы BlueLightShield (устраняет вредное для зрения излучение в синей части спектра света) и Flicker-less (снижает уровень мерцания экрана). Подставка даёт возможность регулировать углы наклона и поворота дисплея, изменять высоту по отношению к поверхности стола, а также переводить панель из альбомной ориентации в портретную.



