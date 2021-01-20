Время отклика нового игрового монитора Acer составляет 0,5 мс

Время отклика нового игрового монитора Acer составляет 0,5 мс

Компания Acer анонсировала сегодня монитор XV270Pbmiiprfx (XV0) на качественной матрице IPS, предназначенный для применения в составе настольных систем игрового уровня.

Новинка имеет размер 27 дюймов по диагонали и обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей, что соответствует формату Full HD. Яркость составляет 250 кд/м2, контрастность — 1000:1, динамическая контрастность — 100 000 000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов.

Панель может похвастаться временем отклика в 0,5 мс. Частота обновления — 165 Гц. При этом технология AMD FreeSync Premium помогает избавиться от эффекта разрыва кадра и повысить плавность изображения.

Для монитора заявлены 98-процентный охват цветового пространства sRGB и поддержка HDR10. В оснащение входят стереофонические динамики мощностью 2 Вт каждый, два интерфейса HDMI 2.0 и разъём DisplayPort 1.2.

Время отклика нового игрового монитора Acer составляет 0,5 мс

Снизить усталость глаз помогают системы BlueLightShield (устраняет вредное для зрения излучение в синей части спектра света) и Flicker-less (снижает уровень мерцания экрана). Подставка даёт возможность регулировать углы наклона и поворота дисплея, изменять высоту по отношению к поверхности стола, а также переводить панель из альбомной ориентации в портретную.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Представлена игровая мышь MSI Clutch GM41 Lightweight весом всего 65 граммовПредставлена игровая мышь MSI Clutch GM41 Lightweight весом всего 65 граммов
Гендиректор Intel уходит в отставкуГендиректор Intel уходит в отставку
ASUS представила ноутбук повышенной прочности Chromebook CX9ASUS представила ноутбук повышенной прочности Chromebook CX9
Corsair представила компактную систему жидкостного охлаждения iCUE H60i RGB Pro XT стоимостью $100Corsair представила компактную систему жидкостного охлаждения iCUE H60i RGB Pro XT стоимостью $100
Samsung представила игровые функции телевизоров Neo QLED и QLED нового поколенияSamsung представила игровые функции телевизоров Neo QLED и QLED нового поколения
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung представила игровые функции телевизоров Neo QLED и QLED нового поколенияSamsung представила игровые функции телевизоров Neo QLED и QLED нового поколения
Acer представила игровые мониторы Nitro с HDMI 2.1 и Predator с NVIDIA Reflex Latency AnalyzerAcer представила игровые мониторы Nitro с HDMI 2.1 и Predator с NVIDIA Reflex Latency Analyzer
LG покажет концепцию изгибаемого игрового монитора OLED на выставке CES 2021LG покажет концепцию изгибаемого игрового монитора OLED на выставке CES 2021
Частота обновления игрового монитора ASUS TUF Gaming VG258QM достигает 280 ГцЧастота обновления игрового монитора ASUS TUF Gaming VG258QM достигает 280 Гц
В основу игрового монитора MSI Optix MAG274QRF-QD легла матрица на квантовых точкахВ основу игрового монитора MSI Optix MAG274QRF-QD легла матрица на квантовых точках
Acer представила компактную рабочую станцию Chromebox CXI4 и смарт-динамик HaloAcer представила компактную рабочую станцию Chromebox CXI4 и смарт-динамик Halo
Acer представила свой первый хромбук на процессоре Qualcomm Snapdragon 7cAcer представила свой первый хромбук на процессоре Qualcomm Snapdragon 7c
Acer оснастит видеокартами GeForce RTX 30 игровые ПК Predator Orion и выпустит 360-Гц игровой монитор с NVIDIA ReflexAcer оснастит видеокартами GeForce RTX 30 игровые ПК Predator Orion и выпустит 360-Гц игровой монитор с NVIDIA Reflex
Изображение платы GeForce RTX нового поколения позволяет взглянуть на чип NVIDIA GA102 (Ampere) и его питаниеИзображение платы GeForce RTX нового поколения позволяет взглянуть на чип NVIDIA GA102 (Ampere) и его питание
Длина видеокарты EVGA GeForce GTX 1650 KO Ultra составляет около 200 ммДлина видеокарты EVGA GeForce GTX 1650 KO Ultra составляет около 200 мм
Последние новости
Подгружаем последние новости