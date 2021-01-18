Ноутбук Huawei MateBook X Pro 2021 весом 1,33 кг получил экран формата 3К

Ноутбук Huawei MateBook X Pro 2021 весом 1,33 кг получил экран формата 3К

Компания Huawei анонсировала портативный компьютер MateBook X Pro 2021, построенный на аппаратной платформе Intel Tiger Lake. Новинка, относящаяся к премиальному уровню, поступит в продажу по цене от $1400.

Устройство оснащено сенсорным 13,9-дюймовым дисплеем формата 3К с разрешением 3000 ? 2000 пикселей. Яркость достигает 450 кд/м2, контрастность — 1500:1. Обеспечивается 100-процентный охват цветового пространства sRGB. Панель занимает 91 % площади крышки.

Покупатели смогут выбирать между версиями с четырёхъядерным (восемь потоков инструкций) процессором Core i5-1135G7 (2,4–4,2 ГГц) и Core i7-1165G7 (2,8–4,7 ГГц). Обработкой графики занят ускоритель Intel Iris Xe.

Ноутбук Huawei MateBook X Pro 2021 весом 1,33 кг получил экран формата 3К

Объём оперативной памяти LPDDR4x-4266 может достигать 32 Гбайт. За хранение данных отвечает твердотельный накопитель NVMe PCIe вместимостью 512 Гбайт или 1 Тбайт.

В арсенале новинки — адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, веб-камера формата 720р, аудиосистема с четырьмя динамиками, интерфейсы USB Type-C и USB 3.2 Type-A, стандартное 3,5-мм аудиогнездо.

Ноутбук Huawei MateBook X Pro 2021 весом 1,33 кг получил экран формата 3К

Портативный компьютер заключён в корпус из алюминиевого сплава с габаритами 304 ? 217 ? 14,6 мм, а вес составляет 1,33 кг. Установлена операционная система Windows 10. Ноутбук будет предлагаться в цветовых исполнениях Silver, Deep Space Gray, Emerald Green и Cherry Pink Gold.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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