Google начала требовать поддержку декодирования видео AV1 в новых приставках Android TV

Существует большое разнообразие производителей устройств, разработчиков приложений и ОС, потоковых служб. Поэтому важно, чтобы ключевые игроки поддерживали универсальные форматы видео, обеспечивая удобство пользователям, уменьшение использования Сети и поддержку широкого спектра устройств.

Видеокодек AV1 от альянса Alliance for Open Media разработан для эффективной передачи видео через Интернет с минимальным влиянием на качество. Ключевое преимущество стандарта — его полная бесплатность, поэтому компаниям не нужно платить какие-либо лицензионные сборы. К сожалению, пока внедрение стандарта проходит медленно. Но распространение AV1 может ускориться в 2021 году, поскольку Google , как сообщается, начала требовать, чтобы все новые продукты Android TV поддерживали декодирование видео в формате AV1.

AV1 набирает популярность для потоковой передачи в Интернете, но пока не так много служб, предлагающих свой контент в этом стандарте. YouTube транслирует некоторые видео в AV1; Vimeo тоже предлагает некоторые ролики на канале Staff Picks в AV1; а отдельные фильмы и телешоу Netflix воспроизводятся в AV1, если включён режим экономии трафика. Google , один из самых больших сторонников AV1, недавно объявила о своих планах использовать AV1 для всего спектра своих видеоприложений и служб.

Для более широкого внедрения AV1 необходимо больше устройств, на аппаратном уровне поддерживающих стандарт. С этой целью Google требует, чтобы все новые устройства Android TV, выпущенные после 31 марта 2021 года, поддерживали декодирование видео AV1. По крайней мере, на это указывает внутренний слайд, попавший в руки журналистам XDA. Это требование распространяется на все новые телевизионные продукты, запускаемые с Android 10 или Android 11 в этом году. Слайд является частью прошлогодней презентации Google для партнёров по Android TV, поэтому актуальность сроков под вопросом.

Есть и другие доказательства того, что Google делает поддержку AV1 обязательной для всех будущих устройств Android TV. Сообщается, что компания требует поддержки декодирования видео AV1 для всех устройств 4K HDR и 8K Android TV, которые запускаются с Android 10. AndroidTV Guide указывает, что все выпущенные устройства Android TV 4K HDR поставляются с однокристальными системами с поддержкой AV1: например, MediaTek T30, T31, T32 или Realtek RTD2851M. В частности, телевизор TCL X915 8K поддерживает декодирование AV1 благодаря Realtek RTD2851M в сочетании с RTD2893, что делает его одним из первых телевизоров, поддерживающих потоковую передачу видео в формате 8K с YouTube.

FlatPanelsHD сообщил, что все телевизоры Sony 2021 года будут поддерживать декодирование видео в AV1. Sony оснащает свои телевизоры Android TV и продолжит эту практику в 2021 году. По данным FlatPanelsHD, LG и Samsung, которые используют свои собственные операционные системы, уже начали внедрять поддержку AV1 в некоторые из своих телевизоров. Другие устройства вроде смартфонов, планшетов и ПК тоже недавно получили поддержку видео AV1. Чипы для смартфонов вроде MediaTek Dimensity 1000 или Samsung Exynos 2100 поддерживают декодирование AV1, как и процессоры Intel Core 11-го поколения; видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 и AMD Radeon RX 6000 также поддерживают AV1. К сожалению, Qualcomm так и не реализовала поддержку AV1 даже в Snapdragon 888. Так или иначе, возможно, 2021 год станет переломным для стандарта хотя бы в Сети.



