Bitspower представила водоблок с подсветкой для GeForce RTX 3080 FE

Компания Bitspower анонсировала водоблок Premium Mobius VGA Water Block, предназначенный для использования в составе системы жидкостного охлаждения графического ускорителя GeForce RTX 3080 Founders Edition (FE).

Новинка выполнена в стиле кулеров NVIDIA. Конструкция включает медное основание с покрытием из никеля и хрома. Обеспечивается отвод тепла не только от графического процессора, но и от зоны VRM.

Видеокарта с водоблоком займёт в компьютерном корпусе два слота расширения. В одной из боковых частей Premium Mobius VGA Water Block предусмотрено отверстие для подключения кабеля дополнительного питания.

Новинка снабжена адресуемой подсветкой Digital RGB LED. Она совместима с технологиями ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome, Biostar Vivid LED DJ и Razer Chroma. Иными словами, работа подсветки может быть синхронизирована с другими компонентами игрового настольного компьютера.

Используются стандартные фитинги G1/4". Общие габариты составляют 226 ? 99,5 ? 39 мм. Кожух изделия изготовлен из алюминия.

Приобрести водоблок Bitspower Premium Mobius VGA Water Block for GeForce RTX 3080 Founders Edition можно будет по ориентировочной цене $325.



