Samsung представила игровые функции телевизоров Neo QLED и QLED нового поколения

Компания Samsung объявила, что её телевизоры Neo QLED и QLED будут оснащены новыми возможностями для гейминга в этом году. Производитель представил свежий модельный ряд ранее в этом месяце наряду с другими премиальными дисплеями.

Телевизоры Neo QLED, Samsung Q70A и более поздние модели предложат функцию Super Ultrawide GameView, которая позволяет выбирать между соотношением сторон 21:9 и 32:9 во время игры. На новых телевизорах компании также будет меню Game Bar (игровая панель) — в нём вы сможете настроить изображение, посмотреть задержку ввода и подключить беспроводную гарнитуру.

Кроме того, компания пообещала на Neo QLED и QLED 2021 года качественный вывод звука благодаря функции Game Object Tracking Sound (отслеживание игрового объекта), которая позволяет телевизорам QLED «проецировать звук по комнате в соответствии с действием на экране» с использованием искусственного интеллекта.

В дополнение ко всему, телевизоры Neo QLED и QLED похвастаются разрешением 4K, частотой обновления 120 Гц и временем отклика менее 5,8 мс. Также 50-дюймовые Samsung Q90A и другие QLED-ТВ с размером экрана от 55 дюймов и более поддерживают технологию AMD FreeSync Premium Pro для качественного HDR.



