Corsair представила компактную систему жидкостного охлаждения iCUE H60i RGB Pro XT стоимостью $100

Компания Corsair анонсировала систему жидкостного охлаждения «всё в одном» iCUE H60i RGB Pro XT, рассчитанную на использование с процессорами AMD и Intel . Новинка снабжена эффектной многоцветной подсветкой.

В состав решения входят радиатор типоразмера 120 мм и водоблок, совмещённый с помпой. В верхней части последнего расположен массив из 16 адресуемых светодиодов: синхронизировать работу подсветки можно с другими компонентами игровой настольной станции.

Радиатор обдувается 120-миллиметровым вентилятором с технологией магнитной левитации. Благодаря этой системе обеспечивается более высокое статическое давление при пониженном уровне шума по сравнению с вентиляторами с обычными подшипниками.

Скорость вращения вентилятора в составе iCUE H60i RGB Pro XT достигает 2400 оборотов в минуту; регулировка осуществляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Поток воздуха — до 127 кубических метров в час, статическое давление — 4,2 мм водного столба. Максимальный уровень шума составляет 37 дБА.

Система охлаждения совместима с процессорами Intel LGA 1200/1150/1151/1155/1156/1366/2011/2066 и с чипами AMD AM3/AM2/AM4. Цена — около 100 долларов США .



