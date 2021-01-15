Появление мониторов с интерфейсом DisplayPort 2.0 задержалось из-за пандемии, но в этом году они наконец выйдут

Появление мониторов с интерфейсом DisplayPort 2.0 задержалось из-за пандемии, но в этом году они наконец выйдут

Прошло почти два года с того момента, как организация Video Electronics Standards Association (VESA) впервые опубликовала спецификации интерфейса DisplayPort 2.0, обещающего поддержку разрешения 8K и высокой частоты обновления. Первые мониторы с поддержкой нового стандарта ожидались к концу 2020 года. Недавно VESA сообщила, что релиз первых мониторов с поддержкой DisplayPort 2.0 задержался, но они появятся уже в этом году.

«Мониторы с поддержкой DisplayPort 2.0 в настоящий момент находятся в разработке. На рынок пока они не поступали. DisplayPort 2.0 реализован в составе систем на чипе, которые появятся в новых продуктах в этом году», — цитирует слова представителя VESA ресурс The Verge.

Задержка релиза объясняется затянувшейся пандемией коронавируса. Разработчики аппаратных средств ежегодно проводят несколько конференций Plugtest, на которых представители многочисленных компаний занимаются проверкой совместимости новых разработок и оборудования. В 2020 году подобных мероприятий из-за коронавируса не проводилось, что задержало развёртывание стандарта DisplayPort 2.0, отметили в VESA. Ближайшая конференция PlugTest запланирована на весну текущего года. Она будет проходить на Тайване.

Появление мониторов с интерфейсом DisplayPort 2.0 задержалось из-за пандемии, но в этом году они наконец выйдут

Стандарт DisplayPort 2.0 важен не только для разрешения 8K, но также и для возможности использования в мониторах высокой частоты обновления и технологии HDR при более высоких разрешениях. Новый интерфейс сможет поддерживать передачу данных на скорости до 80 Гбит/с, что почти в три раза больше возможностей актуальной DisplayPort 1.4. На практике это позволит игровым мониторам отображать картинку с разрешением 4K, частотой обновления 144 Гц и выше, а также обеспечит поддержку HDR без компрессии. Сегодня в ряде игровых мониторов используется альтернатива в виде технологии Display Stream Compression (DSC), которая сжимает сигнал UHD-потока без видимого снижения качества изображения. В DisplayPort 2.0 тоже будет реализована поддержка данной технологии. При подключении одного дисплея стандарт DisplayPort 2.0 позволит добиться:

  • Разрешения 16К (15360 ? 8460 точек) с частотой обновления 60 Гц и 30 bpp с цветовым представлением 4:4:4 HDR (с DSC);
  • Разрешения 10К (10240 ? 4320 точек) с частотой обновления 60 Гц и 24 с bpp цветовым представлением 4:4:4 (без компрессии).

При подключении двух дисплеев с помощью DisplayPort 2.0 можно получить:

  • Два монитора с разрешением 8K каждый (7680 ? 4320 точек) с частотой обновления 120 Гц и 30 bpp с цветовым представлением 4:4:4 HDR (с DSC);
  • Два монитора с разрешением 4K каждый (3840 ? 2160 точек) с частотой обновления 144 Гц и 24 с bpp цветовым представлением 4:4:4 (без компрессии).

При подключении трёх дисплеев можно добиться работы:

  • Трёх мониторов с разрешением 10К каждый (10240 ? 4320 точек на дюйм) с частотой обновления 60 Гц и 30 с bpp цветовым представлением 4:4:4 HDR (с DSC);
  • Трёх мониторов с разрешением 4K каждый (3840 ? 2160 точек на дюйм) с частотой обновления 90 Гц и 30 bpp с цветовым представлением 4:4:4 HDR (без компрессии).

Этим возможности нового стандарта не ограничатся. Использование нового режима DisplayPort Alt Mode 2.0 также наделит всеми этими возможностями новые интерфейсы USB Type-C, которые перейдут на стандарт USB4.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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