Представлена игровая мышь MSI Clutch GM41 Lightweight весом всего 65 граммов

Компания MSI в скором времени выведет на рынок новую мышь для любителей игр — модель Clutch GM41 Lightweight. Устройство представлено в рамках онлайновой выставки потребительской электроники CES 2021, подходящей к завершению.

В новинке применён оптический датчик PixArt PMW-3389 с разрешающей способностью 16 000 DPI (точек на дюйм). Конструкция включает высокоточное колесо прокрутки и надёжные переключатели OMRON, рассчитанные на 60 млн срабатываний.

Манипулятор может похвастаться небольшим весом, составляющим всего 65 граммов. Устройство оснащено дополнительными кнопками в области большого пальца, а также многоцветной подсветкой.

Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB . Мышь снабжена специальным кабелем FriXionFree, повышающим комфорт управления. Заявленное время отклика составляет 1 мс.

«MSIClutchGM41 Lightweight— это максимально лёгкая мышь, управлять которой можно без малейших усилий, чему также способствует эксклюзивный антифрикционный кабель FriXionFree. Высокоточный оптический сенсор с разрешением до 16 000 точек на дюйм гарантирует великолепную точность позиционирования», — заявляет разработчик.

Информации об ориентировочной цене новинки на данный момент, к сожалению, нет.



