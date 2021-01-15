Представлена игровая мышь MSI Clutch GM41 Lightweight весом всего 65 граммов

Представлена игровая мышь MSI Clutch GM41 Lightweight весом всего 65 граммов

Компания MSI в скором времени выведет на рынок новую мышь для любителей игр — модель Clutch GM41 Lightweight. Устройство представлено в рамках онлайновой выставки потребительской электроники CES 2021, подходящей к завершению.

В новинке применён оптический датчик PixArt PMW-3389 с разрешающей способностью 16 000 DPI (точек на дюйм). Конструкция включает высокоточное колесо прокрутки и надёжные переключатели OMRON, рассчитанные на 60 млн срабатываний.

Манипулятор может похвастаться небольшим весом, составляющим всего 65 граммов. Устройство оснащено дополнительными кнопками в области большого пальца, а также многоцветной подсветкой.

Для подключения к компьютеру служит интерфейс USB. Мышь снабжена специальным кабелем FriXionFree, повышающим комфорт управления. Заявленное время отклика составляет 1 мс.

Представлена игровая мышь MSI Clutch GM41 Lightweight весом всего 65 граммов

«MSIClutchGM41 Lightweight— это максимально лёгкая мышь, управлять которой можно без малейших усилий, чему также способствует эксклюзивный антифрикционный кабель FriXionFree. Высокоточный оптический сенсор с разрешением до 16 000 точек на дюйм гарантирует великолепную точность позиционирования», — заявляет разработчик.

Информации об ориентировочной цене новинки на данный момент, к сожалению, нет.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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