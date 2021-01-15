MSI повысит цены на видеокарты из-за увеличения американских таможенных пошлин

Издание Tom’s Hardware рассказало о том, что компания MSI собирается повысить цены на графические процессоры из-за роста пошлин США на импорт и затрат на логистику. Таким же образом уже поступили компании ASUS, EVGA и Zotac.

Во время онлайн-трансляции в честь выставки Consumer Electronics Show 2021 (CES 2021) сотрудник MSI Дэвид Йи (David Yee) утвердительно ответил на вопрос редактора Джарреда Уолтона (Jarred Walton) о том, пойдёт ли компания тем же путём, что и другие производители (на 48:43 в видео ниже).

Отметим, что повышение цен коснётся также и некоторых продуктов, которые MSI анонсировала на выставке CES 2021, включая видеокарты серии Sea Hawk, которые оснащены системой жидкостного охлаждения. Пока что неизвестно, на базе каких именно графических процессоров будут построены упомянутые решения. По предположениям — это видеокарты GeForce RTX 3080 и/или GeForce RTX 3090 с жидкостным охлаждением с 240-мм радиатором.

«Что касается Sea Hawk, мы только представили серию сегодня, но, как я уже упоминал, мы всё ещё пытаемся понять, как доставить её с нашего завода, — рассказал Йи. — Мы даже ещё не решили вопрос с ценой из-за стоимости доставки и налогов, которые мы должны заплатить только ради того, чтобы таможня отдала нам видеокарты. Так что насчёт этого у нас пока нет окончательной информации. Но мы точно можем сказать, что цены повысятся».

Слова Йи также могут указывать на то, что трудности с таможней являются одной из причин дефицита видеокарт.



