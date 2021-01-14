ASUS представила ноутбук повышенной прочности Chromebook CX9

Компания ASUS анонсировала новый портативный компьютер под управлением Chrome OS: ноутбук Chromebook CX9 представлен в ходе выставки CES 2021, которая в нынешнем году проходит в полностью цифровом формате.

Устройство заключено в корпус повышенной прочности, выполненный в соответствии со стандартом US MIL-STD 810H. Дисплей на матрице IPS размером 14 дюймов по диагонали обладает разрешением 1920 ? 1080 пикселей (Full HD). Заявлен 100-процентный охват цветового пространства sRGB.

Максимальная конфигурация предполагает наличие процессора Intel Core i7-1185G7 поколения Tiger Lake. Чип содержит четыре вычислительных ядра (восемь потоков) с тактовой частотой до 4,8 ГГц. Обработкой графики занят ускоритель Intel Iris Xe.

Хромбук несёт на борту до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X. Возможна установка двух твердотельных накопителей M.2 NVMe PCIe 3.0 вместимостью до 2 Тбайт каждый.

В арсенале новинки — два интерфейса Thunderbolt 4, два порта USB 3.2 Gen2 Type-C, разъём HDMI 2.0b, 3,5-мм аудиогнездо, порт USB 3.2 Gen2 Type-A, слот microSD.

Среди прочего стоит выделить адаптер Wi-Fi 6, клавиатуру с подсветкой, аудиосистему Harman/Kardon, веб-камеру 720p и дактилоскопический сканер. Габариты составляют 322,2 ? 204,9 ? 16 мм, вес — 1,05 кг.

Цену и сроки начала продаж ноутбука Chromebook CX9 компания ASUS назовёт позднее.



