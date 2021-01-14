Лазерный 4K-проектор LG HU810P с поддержкой AirPlay 2 выйдет на следующей неделе по цене $3000

LG объявила стоимость нового лазерного проектора с поддержкой разрешения 4К, который выйдет на рынок 18 января. Устройство получит поддержку Apple AirPlay 2 и будет работать под управлением webOS 5.0. Проектор LG HU810P, анонсированный ещё в августе 2020 года, обойдётся покупателям в $3000.

theverge.com

По данным LG, новый проектор способен выводить изображение диагональю до 300 дюймов и обеспечивает яркость в 2700 люмен. Устройства поддерживает стандарты HDR10 и HLG HDR, и способно настраивать параметры изображения в зависимости от воспроизводимого контента или помещения в котором работает. Проектор способен определять яркость окружающего света и подстраивать частоту обновления под воспроизводимый контент. Его лазерный источник света рассчитан на 20 тысяч часов использования. Благодаря webOS 5.0 устройство поддерживает ряд популярных потоковых сервисов. Также заявлена поддержка Miracast и голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa. LG HU810P оснащён тремя разъёмами HDMI, один из которых поддерживает стандарт HDMI 2.1.

theverge.com

Напомним, что LG выпустила свой первый 4К-проектор в 2018 году. Кроме того, в портфолио компании есть короткофокусная модель, обеспечивающая большую качественную картинку, находясь в нескольких сантиметрах от экрана.



