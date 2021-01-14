Гендиректор Intel уходит в отставку

На место Свона придет генеральный директор VMWare Пэт Гелсингер

Гендиректор Intel уходит в отставку
Фото: www.3dnews.ru

Генеральный директор американской корпорации Intel Боб Свон собирается уйти в отставку с 15 февраля, передает CNBC.

Источники в компании сообщили, что на место Свона придет генеральный директор VMWare Пэт Гелсингер.

Нынешний исполнительный директор Intel не имеет технического образования, так как ранее занимал должность финансового директора компании. Гелсингер когда-то был первым техническим директором Intel.

Свон был назначен генеральным директором в январе 2019 года, и за это время Intel претерпела ряд провалов. Летом 2020 года Intel отложила выпуск процессоров нового поколения из-за проблем с 7-нм технологии, тогда как конкурент AMD не только ее освоил, но и начал массовое производство процессоров Ryzen. Осенью Apple объявила, что будет использовать собственные чипы в компьютерах Mac, разорвав 15-летнее партнерство с Intel.

Хедж-фонд Third Point, который недавно купил акции Intel на 1 млрд долларов, в декабре 2020 года заявил, что Intel уступила долю рынка конкурентам AMD, Samsung и TSMC, и ей срочно необходимо найти "альтернативную стратегию".

Сегодня основатель фонда Дэниел Леб назвал отставку Свона "правильным шагом, сделанным в интересах акционеров".

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