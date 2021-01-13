Lenovo представила бизнес-ноутбуки ThinkBook 14p и 16p с процессорами AMD

Lenovo представила бизнес-ноутбуки ThinkBook 14p и 16p с процессорами AMD

До конца текущего квартала компания Lenovo начнёт продажи портативных компьютеров ThinkBook 14p и ThinkBook 16p, рассчитанных прежде всего на корпоративных пользователей. Новинки представлены в рамках выставки потребительской электроники CES 2021.

Ноутбуки оснащены дисплеем размером соответственно 14 и 16 дюймов по диагонали. В первом случае разрешение может достигать 2880 ? 2160 пикселей (2.8К), во втором — 2560 ? 1600 точек (2.5К).

Lenovo представила бизнес-ноутбуки ThinkBook 14p и 16p с процессорами AMD

В основу лэптопов легла аппаратная платформа AMD: максимальная конфигурация включает процессор Ryzen 9 5000. Графическая подсистема ThinkBook 14p использует интегрированный ускоритель Radeon, а модель ThinkBook 16p может комплектоваться дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX.

Lenovo представила бизнес-ноутбуки ThinkBook 14p и 16p с процессорами AMD

Допускается установка до 32 Гбайт оперативной памяти DDR4 и твердотельного накопителя M.2 PCIe вместимостью до 1 Тбайт. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, дактилоскопический сканер, порты USB Type-C 3.2 и USB Type-A 3.2.

Lenovo представила бизнес-ноутбуки ThinkBook 14p и 16p с процессорами AMD

Габариты младшей из двух новинок составляют 312 ? 216 ? 16,9 мм, вес — 1,4 кг. Старшая имеет размеры 354,6 ? 252 ? 19,9 мм и весит 2 кг. Используется операционная система Windows 10 Home или Windows 10 Pro. Цена — от $849 и $1299 соответственно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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