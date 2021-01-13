Dell представила обновлённые ноутбуки Alienware m15 и m17 с графикой NVIDIA GeForce RTX 30-й серии

Компания Dell представила сегодня на выставке CES 2021 новейшие игровые компьютеры семейства Alienware. В их числе обновлённые ноутбуки Alienware m15 и m17, оснащённые графическими процессорами NVIDIA GeForce 30-й серии.

Хотя процессоры остались прежними — они принадлежат к семейству Intel Comet Lake H (Intel Core i9-10980HK или i7-10870H) — ноутбуки получили более скоростную память DDR4 с частотой 2933 МГц (до этого — 2666 МГц) объёмом 8–32 Гбайт и SSD-накопитель с интерфейсом PCIe ёмкостью до 4 Тбайт. За обеспечение температурного режима в новинках отвечает фирменная технология охлаждения Advanced Alienware Cryo-Tech четвёртого поколения.

Модель m17 оснащена 17,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления до 360 Гц, в то время как модель m15 поставляется с экраном с частотой обновления до 300 Гц. Также доступны более высокие разрешения, так как обе модели имеют опцию 4K с частотой 60 Гц. Следует отметить, с OLED-экраном доступна только 15,6-дюймовая модель, поскольку 17,3-дюймовые OLED-панели пока не производятся.

Обе модели работают под управлением Windows 10 Home или Pro. Новинки будут доступны с 26 января по цене от $2149,99 в цветовых вариантах Lunar Light (светлый) или Dark Side of the Moon (тёмный).



