AMD представила процессоры Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800

Во время презентации, прошедшей в рамках выставки CES 2021, компания AMD официально представила два новых процессора, дополняющие модельный ряд Ryzen 5000 для настольных ПК. Новинки — 12-ядерная и 8-ядерная модели, отличающиеся сниженным до 65 Вт расчётным тепловыделением.

AMD объявила о пополнении в модельном ряду настольных процессоров Ryzen 5000 за счёт двух новых моделей со сниженным показателем TDP: Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800. Оба процессора основаны на дизайне Vermeer, то есть являются носителями архитектуры Zen 3. Тепловой пакет обоих процессоров ограничен величиной 65 Вт вместо 105 Вт, характерных для уже присутствующих на рынке Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X. Из-за этого тактовые частоты новинок заметно ниже.

Ядра/ Потоки Базовая частота, МГц Турбо-частота, МГц L3-кеш, Мбайт TDP, Вт Цена Ryzen 9 5950X 16/32 3,4 4,9 64 105 $799 Ryzen 9 5900X 12/24 3,7 4,8 64 105 $549 Ryzen 9 5900 12/24 3,0 4,7 64 65 - Ryzen 7 5800X 8/16 3,8 4,7 32 105 $449 Ryzen 7 5800 8/16 3,4 4,6 32 65 - Ryzen 5 5600X 6/12 3,7 4,6 32 95 $299

AMD не называет розничных цен новинок, поскольку, как предполагается, они будут распространяться исключительно по OEM-каналу и будут доступны только в составе готовых ПК. Впрочем, учитывая рыночные реалии, их появления в конечном итоге можно ожидать и в рознице. Однако в настоящий момент AMD не справляется с удовлетворением спроса на Ryzen 5000, поэтому ситуация с доступностью и ценами может оказаться непредсказуемой.



