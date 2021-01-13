AMD представила процессоры Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800

AMD представила процессоры Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800

Во время презентации, прошедшей в рамках выставки CES 2021, компания AMD официально представила два новых процессора, дополняющие модельный ряд Ryzen 5000 для настольных ПК. Новинки — 12-ядерная и 8-ядерная модели, отличающиеся сниженным до 65 Вт расчётным тепловыделением.

AMD объявила о пополнении в модельном ряду настольных процессоров Ryzen 5000 за счёт двух новых моделей со сниженным показателем TDP: Ryzen 9 5900 и Ryzen 7 5800. Оба процессора основаны на дизайне Vermeer, то есть являются носителями архитектуры Zen 3. Тепловой пакет обоих процессоров ограничен величиной 65 Вт вместо 105 Вт, характерных для уже присутствующих на рынке Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X. Из-за этого тактовые частоты новинок заметно ниже.

Ядра/ Потоки Базовая частота, МГц Турбо-частота, МГц L3-кеш, Мбайт TDP, Вт Цена
Ryzen 9 5950X 16/32 3,4 4,9 64 105 $799
Ryzen 9 5900X 12/24 3,7 4,8 64 105 $549
Ryzen 9 5900 12/24 3,0 4,7 64 65 -
Ryzen 7 5800X 8/16 3,8 4,7 32 105 $449
Ryzen 7 5800 8/16 3,4 4,6 32 65 -
Ryzen 5 5600X 6/12 3,7 4,6 32 95 $299

AMD не называет розничных цен новинок, поскольку, как предполагается, они будут распространяться исключительно по OEM-каналу и будут доступны только в составе готовых ПК. Впрочем, учитывая рыночные реалии, их появления в конечном итоге можно ожидать и в рознице. Однако в настоящий момент AMD не справляется с удовлетворением спроса на Ryzen 5000, поэтому ситуация с доступностью и ценами может оказаться непредсказуемой.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Перебои с электроснабжением двух предприятий UMC навредили производству чиповПеребои с электроснабжением двух предприятий UMC навредили производству чипов
Alphacool представила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3070 Founders EditionAlphacool представила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3070 Founders Edition
Новая док-станция OWC снабжена четырьмя портами Thunderbolt 4Новая док-станция OWC снабжена четырьмя портами Thunderbolt 4
Acer представила игровые мониторы Nitro с HDMI 2.1 и Predator с NVIDIA Reflex Latency AnalyzerAcer представила игровые мониторы Nitro с HDMI 2.1 и Predator с NVIDIA Reflex Latency Analyzer
У мобильного AMD Ryzen 7 5800U обнаружены проблемы с многопоточной производительностью в синтетических тестахУ мобильного AMD Ryzen 7 5800U обнаружены проблемы с многопоточной производительностью в синтетических тестах
Блок рекламы


Похожие новости
Dell представила обновлённые ноутбуки Alienware m15 и m17 с графикой NVIDIA GeForce RTX 30-й серииDell представила обновлённые ноутбуки Alienware m15 и m17 с графикой NVIDIA GeForce RTX 30-й серии
Western Digital представила портативные SSD вместимостью 4 ТбайтWestern Digital представила портативные SSD вместимостью 4 Тбайт
У мобильного AMD Ryzen 7 5800U обнаружены проблемы с многопоточной производительностью в синтетических тестахУ мобильного AMD Ryzen 7 5800U обнаружены проблемы с многопоточной производительностью в синтетических тестах
Acer представила игровые мониторы Nitro с HDMI 2.1 и Predator с NVIDIA Reflex Latency AnalyzerAcer представила игровые мониторы Nitro с HDMI 2.1 и Predator с NVIDIA Reflex Latency Analyzer
Samsung представила Galaxy Chromebook 2 — первый хромбук с QLED-экраном. Его цена стартует с $550Samsung представила Galaxy Chromebook 2 — первый хромбук с QLED-экраном. Его цена стартует с $550
Alphacool представила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3070 Founders EditionAlphacool представила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3070 Founders Edition
Samsung представила телевизоры серии The Frame — они стали ещё тоньшеSamsung представила телевизоры серии The Frame — они стали ещё тоньше
Dell представила обновлённые ноутбуки Latitude 5000-й серии: процессоры Tiger Lake и обновлённый дизайнDell представила обновлённые ноутбуки Latitude 5000-й серии: процессоры Tiger Lake и обновлённый дизайн
Galax представила GeForce RTX 3090 и RTX 3080 с «турбиной»Galax представила GeForce RTX 3090 и RTX 3080 с «турбиной»
Thermaltake представила вентилятор ToughFan 12 Turbo с высоким статическим давлениемThermaltake представила вентилятор ToughFan 12 Turbo с высоким статическим давлением
Последние новости
Подгружаем последние новости