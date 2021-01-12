Мировой рынок ПК в 2020 году вырос более чем на 10% впервые за десять лет

Мировой рынок персональных компьютеров масштабно вырос впервые за 10 лет, пишет The Verge.

По разным данным, рост более чем на 10% по сравнению с 2019 годом связан с пандемией коронавируса и переходом на дистанционную работу.

По информации исследовательской компании Canalys, поставки ПК достигли 297 млн единиц в 2020 году, что на 11% больше, чем в 2019 году.

IDC оценивает годовой объем поставок в 302 млн компьютеров - на 13,1% больше. При этом представитель IDC уверен, что это еще не предел.

По данным Gartner, в 2020 году произошел наибольший рост рынка ПК с 2010 года - 275 млн единиц в 2020 году, на 4,8% больше, чем в 2019-м.

Важными факторами роста называют переход на удаленную работу и домашнее обучение, но люди также покупают ПК и ноутбуки для развлечения.

По данным Canalys и IDC, ведущим поставщиком ПК в 2020 году была Lenovo (выросла на 11,9% по данным Canalys, на 12% по данным IDC), за ней следуют HP (рост в 7,1-7,5%) на втором месте и Dell на третьем (8,1-8,2%).

Apple занимает четвертое место: по данным Canalys, ее поставки выросли на 17%, или на 29% по оценкам IDC.