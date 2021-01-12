Новая док-станция OWC снабжена четырьмя портами Thunderbolt 4

Новая док-станция OWC снабжена четырьмя портами Thunderbolt 4

Компания OWC приурочила к выставке потребительской электроники CES 2021, проходящей полностью в цифровом формате из-за пандемии, анонс новой док-станции Thunderbolt Dock.

Новинка поддерживает интерфейс Thunderbolt 4, который обеспечивает пропускную способность до 40 Гбит/с. В общей сложности доступны четыре порта Thunderbolt 4 на основе симметричных разъёмов USB Type-C.

Кроме того, предусмотрены три порта USB 3.2 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, один порт USB 2.0, сетевой порт Gigabit Ethernet с соответствующим гнездом для подключения кабеля, 3,5-миллиметровое аудиогнездо и слот SD.

Новая док-станция OWC снабжена четырьмя портами Thunderbolt 4

Станция обеспечивает возможность одновременного подключения двух дисплеев формата 4К или монитора стандарта 5K/6K/8K. На подсоединённый портативный компьютер может подаваться до 90 Вт энергии.

Новинка подходит для использования с компьютерами под управлением операционных систем Apple macOS и Microsoft Windows. Приобрести док-станцию можно по ориентировочной цене 250 долларов США; поставки начнутся на следующей неделе.

Новая док-станция OWC снабжена четырьмя портами Thunderbolt 4


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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