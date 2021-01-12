Amazfit покажет на CES 2021 новые умные часы и TWS-наушники

Amazfit покажет на CES 2021 новые умные часы и TWS-наушники

Бренд Amazfit, принадлежащий китайской компании Huami, известной выпуском необычайно популярных фитнес-трекеров Mi Band для Xiaomi, приготовил для CES 2021 целый ряд продуктов в различных категориях, но в первую очередь новые модели умных часов и беспроводные наушники.

Умные часы Amazfit на CES 2021 будут представлены моделями GTR 2e, GTS 2e, Bip U, Neo и футуристическими Amazfit X. GTR 2e и GTS 2e являются логическим продолжением GTR 2 и GTS 2. Amazfit GTR 2e оснащены круглым 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 326 ppi, что соответствует стандарту Retina, применяемому Apple для iPhone с ЖК-панелями. GTS 2e обладают прямоугольной 1,65-дюймовой AMOLED-матрицей. Обе модели часов обеспечивают круглосуточный мониторинг частоты сердечных сокращений и измерение уровня кислорода в крови. Новинки поддерживают 90 режимов тренировки.

Amazfit покажет на CES 2021 новые умные часы и TWS-наушники

Более доступные Amazfit Bip U оснащены крупным 1,43-дюймовым экраном, выполненным по технологии IPS. Их вес составляет всего 31 грамм, благодаря чему устройство не вызывает дискомфорт даже при круглосуточном использовании. Часы могут похвастаться функциями мониторинга ЧСС, стресса, и уровня кислорода в крови, а также поддерживают систему оценки здоровья PAI. Устройство предлагает пользователю более 60 режимов тренировки и способны проработать без подзарядки до девяти дней.

Amazfit покажет на CES 2021 новые умные часы и TWS-наушники

Amazfit Neo выполнены в ретро-дизайне. Они поддерживают мониторинг ЧСС и качества сна, а их главной особенностью является длительное время автономной работы, которое может достигать четырёх недель.

Самыми необычными из новых часов являются Amazfit X, выполненные в титановом корпусе и оснащённые большой 2,07-дюймовой изогнутой AMOLED-матрицей. В остальном, их функциональность типична для устройств компании. Часы поддерживают мониторинг сердечного ритма и уровня кислорода в крови, отслеживание качества сна и уровня стресса. Устройство может проработать до семи дней без подзарядки.

Amazfit покажет на CES 2021 новые умные часы и TWS-наушники

Кроме того, на CES 2021 Amazfit представит две модели беспроводных наушников. Внутриканальные TWS-наушники Amazfit ZenBuds могут похвастаться эффективной функцией активного шумоподавления, а также воспроизводить успокаивающие звуки, способствующие засыпанию или концентрации на рабочих задачах. Устройство останавливает воспроизведение после засыпания. Кроме того, наушники обладают функцией мониторинга сна.

Amazfit покажет на CES 2021 новые умные часы и TWS-наушники

Amazfit PowerBuds предназначены для занятий спортом и поддерживают мониторинг частоты сердечных сокращений. Наушники способны проработать до восьми часов от одной зарядки. Использование кейса продлевает это время ещё на 16 часов. Устройство защищено по стандарту IP55.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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