Amazfit покажет на CES 2021 новые умные часы и TWS-наушники

Бренд Amazfit, принадлежащий китайской компании Huami, известной выпуском необычайно популярных фитнес-трекеров Mi Band для Xiaomi, приготовил для CES 2021 целый ряд продуктов в различных категориях, но в первую очередь новые модели умных часов и беспроводные наушники.

Умные часы Amazfit на CES 2021 будут представлены моделями GTR 2e, GTS 2e, Bip U, Neo и футуристическими Amazfit X. GTR 2e и GTS 2e являются логическим продолжением GTR 2 и GTS 2. Amazfit GTR 2e оснащены круглым 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с плотностью пикселей 326 ppi, что соответствует стандарту Retina, применяемому Apple для iPhone с ЖК-панелями. GTS 2e обладают прямоугольной 1,65-дюймовой AMOLED-матрицей. Обе модели часов обеспечивают круглосуточный мониторинг частоты сердечных сокращений и измерение уровня кислорода в крови. Новинки поддерживают 90 режимов тренировки.

Более доступные Amazfit Bip U оснащены крупным 1,43-дюймовым экраном, выполненным по технологии IPS. Их вес составляет всего 31 грамм, благодаря чему устройство не вызывает дискомфорт даже при круглосуточном использовании. Часы могут похвастаться функциями мониторинга ЧСС, стресса, и уровня кислорода в крови, а также поддерживают систему оценки здоровья PAI. Устройство предлагает пользователю более 60 режимов тренировки и способны проработать без подзарядки до девяти дней.

Amazfit Neo выполнены в ретро-дизайне. Они поддерживают мониторинг ЧСС и качества сна, а их главной особенностью является длительное время автономной работы, которое может достигать четырёх недель.

Самыми необычными из новых часов являются Amazfit X, выполненные в титановом корпусе и оснащённые большой 2,07-дюймовой изогнутой AMOLED-матрицей. В остальном, их функциональность типична для устройств компании. Часы поддерживают мониторинг сердечного ритма и уровня кислорода в крови, отслеживание качества сна и уровня стресса. Устройство может проработать до семи дней без подзарядки.

Кроме того, на CES 2021 Amazfit представит две модели беспроводных наушников. Внутриканальные TWS-наушники Amazfit ZenBuds могут похвастаться эффективной функцией активного шумоподавления, а также воспроизводить успокаивающие звуки, способствующие засыпанию или концентрации на рабочих задачах. Устройство останавливает воспроизведение после засыпания. Кроме того, наушники обладают функцией мониторинга сна.

Amazfit PowerBuds предназначены для занятий спортом и поддерживают мониторинг частоты сердечных сокращений. Наушники способны проработать до восьми часов от одной зарядки. Использование кейса продлевает это время ещё на 16 часов. Устройство защищено по стандарту IP55.



