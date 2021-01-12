TCL пообещала сделать 8К-телевизоры мейнстримом в этом году

TCL производит одни из лучших телевизоров в ценовой категории до $1000. Кроме того, компания первой выпустила на рынок модели с Mini-LED-матрицами, котрые LG и Samsung только начинают применять в своих устройствах. В этом году TCL планирует не останавливаться на достигнутом и сделать более доступными телевизоры с разрешением 8К.

TCL пообещала сделать 8К-телевизоры мейнстримом в этом году

theverge.com

В сегодняшнем пресс-релизе компания объявила о том, что все телевизоры Roku TV 6-й серии будут иметь разрешение 8К. Фирменный движок TCL AiPQ сможет повышать качество 4К-контента для отображения на 8К-панелях. Основной проблемой 8К-экранов является слишком малое количество контента в таком высоком разрешении, и эта ситуация не изменится в ближайшее время. Тем не менее, TCL намеревается снизить стоимость фирменных 8К-телевизоров, что может стимулировать популяризацию разрешения 8К среди создателей контента.

TCL пообещала сделать 8К-телевизоры мейнстримом в этом году

theverge.com

TCL может похвастаться тем, что заметно опережает конкурентов в разработке ЖК-панелей. В этом году компания представила новые панели под торговой маркой OD Zero. В этих матрицах отсутствует зазор между дисплеем и системой подсветки, что позволяет сделать их гораздо тоньше привычных панелей. Компания опубликовала язвительный пост в своём блоге после того, как LG объявила, что начнёт производить Mini-LED-телевизоры, потому что сама TCL готова представить уже второе поколение этой технологии.

TCL пообещала сделать 8К-телевизоры мейнстримом в этом году

theverge.com

Сообщается, что в этом году компания представит серию 85-дюймовых телевизоров The XL Collection. Они будут отличаться друг от друга ценой и разрешением дисплеев. Всего в серии будут представлены три модели. Первые две получат жидкокристаллическую и QLED 4К-панели. Самая дорогая версия получит 8К-панель.

TCL пообещала сделать 8К-телевизоры мейнстримом в этом году

theverge.com

Самый доступный телевизор XL Collection выйдет в этом квартале по цене $1600. Более дорогие устройства появятся позже в этом году. Цены на них будут объявлены ближе к запуску.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Перебои с электроснабжением двух предприятий UMC навредили производству чиповПеребои с электроснабжением двух предприятий UMC навредили производству чипов
ASUS объявила о повышении цен на видеокарты и материнские платыASUS объявила о повышении цен на видеокарты и материнские платы
Alphacool представила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3070 Founders EditionAlphacool представила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3070 Founders Edition
Линус Торвальдс обвинил Intel в удушении памяти ECC и похвалил AMD за её поддержкуЛинус Торвальдс обвинил Intel в удушении памяти ECC и похвалил AMD за её поддержку
Acer представила игровые мониторы Nitro с HDMI 2.1 и Predator с NVIDIA Reflex Latency AnalyzerAcer представила игровые мониторы Nitro с HDMI 2.1 и Predator с NVIDIA Reflex Latency Analyzer
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймовSamsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймов
В следующем году рынок персональных компьютеров продолжит расти благодаря удалённой работе и учёбеВ следующем году рынок персональных компьютеров продолжит расти благодаря удалённой работе и учёбе
Вышла спецификация PCIe 6.0 версии 0.7: принятие стандарта ожидается в 2021 годуВышла спецификация PCIe 6.0 версии 0.7: принятие стандарта ожидается в 2021 году
AMD пообещала подробности о «лучах» и аналоге DLSS до выхода Radeon RX 6000 на рынокAMD пообещала подробности о «лучах» и аналоге DLSS до выхода Radeon RX 6000 на рынок
Живее всех живых: 14-нм техпроцесс продолжит доминировать в чипах Intel в следующем годуЖивее всех живых: 14-нм техпроцесс продолжит доминировать в чипах Intel в следующем году
AMD: потребительские процессоры на базе Zen 3 выйдут в этом годуAMD: потребительские процессоры на базе Zen 3 выйдут в этом году
Завод Tsinghua по производству китайской DRAM начнёт выдавать продукцию в 2022 годуЗавод Tsinghua по производству китайской DRAM начнёт выдавать продукцию в 2022 году
Игровое кресло Acer Predator x OSIM сможет сделать геймеру массаж
Новых ноутбуков с технологией AMD SmartShift в этом году больше не будетНовых ноутбуков с технологией AMD SmartShift в этом году больше не будет
IDC: мировая ёмкость средств хранения данных в 2020 году достигнет 6,8 зеттабайтIDC: мировая ёмкость средств хранения данных в 2020 году достигнет 6,8 зеттабайт
Последние новости
Подгружаем последние новости