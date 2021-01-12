Western Digital представила портативные SSD вместимостью 4 Тбайт

Компания Western Digital объявила сегодня об обновлении семейства карманных твердотельных накопителей (SSD) для различных категорий пользователей — любителей игр, создателей контента, энтузиастов и профессионалов. Все анонсированные новинки имеют вместимость 4 Тбайт.

В частности, представлен новый накопитель SanDisk Extreme Pro Portable SSD. Это изделие заключено в прочный корпус, благодаря чему не боится падений с двухметровой высоты. Говорится о защите от влаги и пыли по стандарту IP55. Заявленные скорости чтения и записи достигают 2000 Мбайт/с. Цена устройства в версии на 4 Тбайт — $900.

Кроме того, анонсирован накопитель SanDisk Extreme Portable SSD с аналогичной устойчивостью к внешним воздействиям, но меньшим быстродействием. У него скорость чтения составляет до 1050 Мбайт/с, скорость записи — до 1000 Мбайт/с. Это изделие стоит $700.

Геймерам адресован 4-терабайтный накопитель WD_Black P50 Game Drive SSD. Он подходит для персональных компьютеров, а также консолей PlayStation 4 и Xbox One. Скорость чтения достигает 2000 Мбайт/с. За это устройство придётся отдать $750.

Наконец, дебютировал портативный накопитель My Passport SSD from WD. Он не боится падений с высоты до 1,98 м. Доступны различные варианты цветового исполнения, включая синий, красный, золотистый и серебристый. Скорость чтения — до 1050 Мбайт/с, скорость записи — до 1000 Мбайт/с. Стоит модель $680.



