Игровой 4К-монитор LG UltraGear 27GP950 оснащён интерфейсом HDMI 2.1

Интернет-источники сообщают о том, что компания LG готовит к выпуску монитор игрового класса UltraGear 27GP950 — свою первую панель формата 4K, оснащённую интерфейсом HDMI 2.1.

В основу новинки положена качественная матрица Nano IPS с разрешением 3840 ? 2160 пикселей. Называются частота обновления и время отклика — 160 Гц и 1 мс (GtG).

Наличие интерфейса HDMI 2.1 говорит о том, что панель можно будет использовать в том числе с новейшими игровыми консолями PlayStation 5 и Xbox Series X/S, чтобы раскрыть весь их потенциал.

Среди прочего упомянута сертификация VESA DisplayHDR 600; пиковая яркость достигает 600 кд/м2. Увы, пока это вся доступная информация о технических характеристиках устройства.

Судя по опубликованным изображениям, экран обрамлён узкими рамками со всех четырёх сторон. Подставка монитора имеет V-образную форму.

О том, когда и по какой цене панель UltraGear 27GP950 поступит в продажу, пока ничего не сообщается.



