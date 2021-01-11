Умные очки Lenovo ThinkReality A3 могут отображать до пяти виртуальных дисплеев

Умные очки Lenovo ThinkReality A3 могут отображать до пяти виртуальных дисплеев

Lenovo в рамках выставки CES 2021 представила смарт-очки ThinkReality A3, которые являются «одними из самых продвинутых и универсальных» в категории умных очков для корпоративных клиентов.

Новинка позиционируется как устройство для 3D-визуализации и использования в рабочих процессах, управляемых с применением дополненной реальности. В отличие от предыдущей модели, ThinkReality A6, выглядящей как типичная гарнитура смешанной реальности, эта версия больше похожа на массивные солнцезащитные очки. Вместе с тем компании могут её модифицировать с учётом своей специфики, используя предлагаемые Lenovo варианты корпуса-оправы и делая упор на долговечность или безопасность.

ThinkReality A3 базируются на аппаратной платформе Qualcomm Snapdragon XR1, используемой для гарнитур виртуальной и смешанной реальности. Новинка может отображать до пяти виртуальных дисплеев с разрешением 1080p, имеет 8-мегапиксельную камеру, обеспечивающую запись видео с разрешением 1080p. Есть также две камеры «рыбий глаз» системы отслеживания местоположения SLAM (Simultaneous Localization And Mapping). Для работы гарнитура нуждается в подключении через порт USB-C либо к ПК, либо к смартфону Motorola с процессором Qualcomm Snapdragon серии 800 или более мощным.

Умные очки Lenovo ThinkReality A3 могут отображать до пяти виртуальных дисплеев

В версии смарт-очков для ПК используются программные инструменты и приложения Windows. Версия A3 Industrial Edition полагается на программную платформу Motorola ThinkReality для выполнения задач с поддержкой AR в режиме hands-free.

Смарт-очки ThinkReality A3 предназначены для использования в различных сценариях, от заводских цехов и лабораторий до торговых помещений и гостиниц, обеспечивают удалённый доступ, управляемые рабочие процессы и трёхмерную визуализацию. Поскольку ThinkReality A3 предназначены для корпоративного рынка, Lenovo не стала указывать их цену для потребителей, объявив также, что новинка будет доступна в некоторых странах с середины 2021 года.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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