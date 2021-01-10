Перебои с электроснабжением двух предприятий UMC навредили производству чипов

Компания UMC располагает четырьмя предприятиями, обрабатывающими кремниевые пластины типоразмера 300 мм, но шесть из семи предприятий, специализирующихся на типоразмере 200 мм, расположены в тайваньском городе Синьчжу. Отключение электропитания навредило производству некоторой части продукции на двух из них.

Перебои с электроснабжением двух предприятий UMC навредили производству чипов

Источник изображения: UMC

Об этом со ссылкой на комментарии финансового директора UMC сообщило агентство Bloomberg. Компании предстоит обсудить с клиентами вопрос компенсации стоимости отбракованной продукции, но предварительные данные гласят, что ущерб будет несущественным. Представители компании отказались обсуждать, затронуты ли интересы автопроизводителей, которые получают от UMC профильные компоненты, выпускаемые из кремниевых пластин типоразмера 200 мм.

В настоящее время электроснабжение предприятий UMC, пострадавших от сбоя в электропитании, постепенно восстанавливается. Тайваньские СМИ в последнее время активно обсуждали изменения в ценовой политике UMC, которая вынуждена была поднять стоимость своих услуг как на направлении 200-мм пластин, так и на направлении 300-мм пластин. Спрос в настоящее время превышает предложение, а степень загрузки производственных мощностей близка к максимальной.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ASUS объявила о повышении цен на видеокарты и материнские платыASUS объявила о повышении цен на видеокарты и материнские платы
LG покажет концепцию изгибаемого игрового монитора OLED на выставке CES 2021LG покажет концепцию изгибаемого игрового монитора OLED на выставке CES 2021
Alphacool представила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3070 Founders EditionAlphacool представила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3070 Founders Edition
Линус Торвальдс обвинил Intel в удушении памяти ECC и похвалил AMD за её поддержкуЛинус Торвальдс обвинил Intel в удушении памяти ECC и похвалил AMD за её поддержку
Acer представила игровые мониторы Nitro с HDMI 2.1 и Predator с NVIDIA Reflex Latency AnalyzerAcer представила игровые мониторы Nitro с HDMI 2.1 и Predator с NVIDIA Reflex Latency Analyzer
Блок рекламы


Похожие новости
На одном из предприятий MSI произошёл сильный пожар: вероятно, пострадало производство видеокартНа одном из предприятий MSI произошёл сильный пожар: вероятно, пострадало производство видеокарт
Сделка с Xilinx позволит AMD стать четвёртым по величине выручки разработчиком чиповСделка с Xilinx позволит AMD стать четвёртым по величине выручки разработчиком чипов
NVIDIA подключит TSMC к производству игровых чипов Ampere, потому что Samsung не справляетсяNVIDIA подключит TSMC к производству игровых чипов Ampere, потому что Samsung не справляется
Беспроводная игровая мышь SteelSeries Rival 3 обеспечит более 400 часов работы от двух батареекБеспроводная игровая мышь SteelSeries Rival 3 обеспечит более 400 часов работы от двух батареек
Китайцы и E Ink с размахом подошли к производству рекламных дисплеев на «электронных чернилах»Китайцы и E Ink с размахом подошли к производству рекламных дисплеев на «электронных чернилах»
Доля AMD на процессорном рынке вернулась к показателям 2013 года за счёт рекордных продаж мобильных чиповДоля AMD на процессорном рынке вернулась к показателям 2013 года за счёт рекордных продаж мобильных чипов
Samsung запустила массовое производство 5-нм чипов и уже разрабатывает 4-нм техпроцессSamsung запустила массовое производство 5-нм чипов и уже разрабатывает 4-нм техпроцесс
Завод Tsinghua по производству китайской DRAM начнёт выдавать продукцию в 2022 годуЗавод Tsinghua по производству китайской DRAM начнёт выдавать продукцию в 2022 году
Toshiba больше не доверяет рынку чипов: акции подразделения по выпуску памяти NAND уйдут с молоткаToshiba больше не доверяет рынку чипов: акции подразделения по выпуску памяти NAND уйдут с молотка
Режим DDR4-6600 впервые покорился двухканальной памятьюРежим DDR4-6600 впервые покорился двухканальной памятью
Последние новости
Подгружаем последние новости