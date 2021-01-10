Перебои с электроснабжением двух предприятий UMC навредили производству чипов

Компания UMC располагает четырьмя предприятиями, обрабатывающими кремниевые пластины типоразмера 300 мм, но шесть из семи предприятий, специализирующихся на типоразмере 200 мм, расположены в тайваньском городе Синьчжу. Отключение электропитания навредило производству некоторой части продукции на двух из них.

Источник изображения: UMC

Об этом со ссылкой на комментарии финансового директора UMC сообщило агентство Bloomberg. Компании предстоит обсудить с клиентами вопрос компенсации стоимости отбракованной продукции, но предварительные данные гласят, что ущерб будет несущественным. Представители компании отказались обсуждать, затронуты ли интересы автопроизводителей, которые получают от UMC профильные компоненты, выпускаемые из кремниевых пластин типоразмера 200 мм.

В настоящее время электроснабжение предприятий UMC, пострадавших от сбоя в электропитании, постепенно восстанавливается. Тайваньские СМИ в последнее время активно обсуждали изменения в ценовой политике UMC, которая вынуждена была поднять стоимость своих услуг как на направлении 200-мм пластин, так и на направлении 300-мм пластин. Спрос в настоящее время превышает предложение, а степень загрузки производственных мощностей близка к максимальной.



