NVIDIA подтвердила анонс 12 января мобильных видеокарт GeForce RTX 30 и Resizable BAR

NVIDIA подтвердила анонс 12 января мобильных видеокарт GeForce RTX 30 и Resizable BAR

NVIDIA намекнула, что на мероприятии GeForce RTX: Game On 12 января пойдёт речь о мобильных GeForce Ampere и Resizable BAR. На первых двух картинках, появившихся в видеотизере, изображён игровой ноутбук и дискретная видеокарта GeForce RTX в мобильном форм-факторе.

Ожидается, что речь пойдёт о чипе GA104, который, по слухам, ляжет в основу мобильных ускорителей GeForce RTX 3080 и RTX 3070. Обе карты будут иметь по 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 (следовательно, использовать 8 модулей), однако мобильная RTX 3080 также будет доступа в варианте с объёмом памяти 16 Гбайт.

NVIDIA подтвердила анонс 12 января мобильных видеокарт GeForce RTX 30 и Resizable BAR

Другое изображение подтверждает, что NVIDIA продемонстрирует работу технологии изменения размера регистров Resizable BAR (Base Address Registers), имеющуюся в спецификациях интерфейса PCI Express с версии 2.0. Именно она лежит в основе AMD Smart Access Memory (SAM), которая обеспечивает прирост производительности при работе новых видеокарт Radeon RX 6000 с совместимыми процессорами. Если в обычных ПК на базе Windows процессоры могут напрямую обращаться только к части графической памяти объёмом до 256 Мбайт, то с помощью технологии Resizable BAR можно расширить канал данных, позволяя процессору задействовать сразу весь массив видеопамяти. Это устраняет потенциальные узкие места и обеспечивает прирост производительности в некоторых играх (по оценкам AMD — до 15 %). Технология особенно актуальна сейчас, когда объёмы используемой играми видеопамяти часто превышают даже 10 Гбайт.

NVIDIA подтвердила анонс 12 января мобильных видеокарт GeForce RTX 30 и Resizable BAR

В тизере также кратко показан шутер от третьего лица Outriders, создаваемый студией People Can Fly. Игра выйдет 1 апреля, но бесплатная демонстрационная версия будет доступна желающим начиная с 25 февраля. Тизер намекает, что эта игра будет использовать какие-то технологии NVIDIA.

NVIDIA подтвердила анонс 12 января мобильных видеокарт GeForce RTX 30 и Resizable BAR

Замечен также элемент настольной эталонной видеокарты Ampere с логотипом GeForce RTX на нём. Предполагается, что на мероприятии может быть показана видеокарта GeForce RTX 3060 12 Гбайт в исполнении Founders Edition.

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NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) January 9, 2021

NVIDIA GeForce RTX: Game On — это грядущее мероприятие, которое начнётся 12 января в 9:00 по тихоокеанскому времени. Оно будет транслироваться на Twitch и YouTube.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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