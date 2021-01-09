Массивный охладитель Cooler Master MasterAir MA624 Stealth оснащён тремя вентиляторами

Компания Cooler Master выпустила процессорную систему охлаждения MasterAir MA624 Stealth: массивное изделие, относящееся к башенному типу, можно будет приобрести по ориентировочной цене 100 долларов США .

Один из компонентов кулера — двухсекционный алюминиевый радиатор. Через него проходят шесть никелированных медных тепловых трубок диаметром 6 мм.

Кроме того, конструкцией предусмотрено наличие трёх вентиляторов — двух SickleFlow 140 диаметром 140 мм и одного SickleFlow 120 диаметром 120 мм. В итоге получается конструкция в виде бутерброда с общими габаритами 144,9 ? 153,2 ? 160 мм.

Скорость вращения вентиляторов SickleFlow 140 регулируется в диапазоне от 650 до 1400 оборотов в минуту. При этом формируется поток воздуха объёмом до 114 кубических метров в час, а уровень шума варьируется от 10 до 27 дБА.

В случае SickleFlow 120 скорость вращения составляет от 650 до 1800 оборотов в минуту. Поток воздуха достигает 105 кубических метров в час при уровне шума от 8 до 27 дБА.

Охладитель Cooler Master MasterAir MA624 Stealth совместим с процессорами AMD в исполнении Socket AM4 и Intel в исполнениях LGA 1200, LGA 2066 и LGA 115x.



