Игровой ноутбук ASUS TUF Dash F15 предложит Intel Tiger Lake-H35 и GeForce RTX 30-й серии в тонком корпусе

В распоряжении ресурса VideoCardz оказались фотографии и техническая информация о новом игровом ноутбуке ASUS TUF Dash F15 (FX516P). Лэптоп будет представлен на выставке CES 2021, сможет предложить новые процессоры Intel Core i7 и Core i5 серии Tiger Lake-H35, а также мобильные графические ускорители GeForce RTX 30-й серии.

Источник указывает, что ASUS TUF Dash F15 относится к новой серии ноутбуков TUF Dash Gaming, которые будут предлагаться исключительно на базе чипов Intel Tiger Lake-H35. Как уже неоднократно говорилось ранее, данные процессоры представляют собой те же самые энергоэффективные Tiger Lake-U, предлагающие до четырёх физических ядер и до восьми виртуальных потоков. Однако они имеют более высокий запас энергопотребления (до 35 Вт) и частоту работы.

Что касается TUF Dash F15, то он сможет предложить на выбор три процессора: модели Core i5-11300H или Core i7-11370H, работающие в диапазоне частот от 3,3 до 4,8 ГГц, а также Core i7-11375H с частотами от 3,3 до 5,0 ГГц. В качестве графической подсистемы новинка будет оснащаться GeForce RTX 3060 с 6 Гбайт GDDR6 или GeForce RTX 3070 с 8 Гбайт видеопамяти. Анонс этих графических ускорителей NVIDIA, как и вышеуказанных процессоров Intel , ожидается на следующей неделе.

Дополнительно указывается об использовании от 8 до 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200 МГц, встроенной в материнскую плату. При этом общий объём поддерживаемой ОЗУ составит 32 Гбайт.

Портативная игровая система ASUS получила 15,6-дюймовый дисплей. Он будет предлагаться в трёх вариантах: с поддержкой разрешения Full HD и частотой обновления 144 Гц, с разрешением FHD и частотой обновления 240 Гц, а также с разрешением QHD и частотой обновления 165 Гц. Первый вариант сможет предложить 62-процентный охват цветового пространства sRGB.

По данным источника, вес TUF Dash F15 составляет ровно 2 кг. В автономном режиме ноутбук работает от аккумулятора на 76 Вт·ч. О цене на данную новинку ASUS, а также о дате её поступления в продажу пока не сообщается.



