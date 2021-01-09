Неизвестный процессор Intel Rocket Lake-S разогнали до 6923 МГц под жидким азотом

Неизвестный процессор Intel Rocket Lake-S разогнали до 6923 МГц под жидким азотом

Один из пользователей Twitter опубликовал несколько коротких видео, на которых демонстрируется попытка экстремального разгона с использованием жидкого азота одного из процессоров Intel, по всей видимости, из грядущего семейства Intel Rocket Lake-S. К сожалению, неизвестно, кто является автором роликов, и какая именно модель процессора используется в эксперименте.

Тем не менее из имеющегося материала можно выделить несколько моментов. Во-первых, разгон чипа проводился с участием материнской платы Gigabyte, весьма вероятно, на базе чипсета Intel Z590, на что намекает внешний вид интерфейса BIOS платы.

???????CPU??????, ???Z590?11?CPU?#GIGABYTE #AORUS #INTEL #Z590 @AorusOfficial @LinusTech @tomshardware @VideoCardz @TweakTown@OfficialPCMR @anandtech @HEXUSNET pic.#twitter#.com/GQc9IyLMMJ

— VWorld (@PttpcWorld) January 8, 2021

Во-вторых, в кадр попадает изображение программы CPU-Z. В заявленных инструкциях процессора можно отметить наличие AVX512F и SHA, которых нет у чипов Comet Lake-S. На то, что это представитель семейства Rocket Lake-S также указывает объём кеш-памяти L1 (48 Кбайт) и L2 (512 Кбайт) на ядро.

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— VWorld (@PttpcWorld) January 8, 2021

В видео используется восьмиядерный чип Intel Rocket Lake-S, который был разогнан до частоты 6923 МГц. Энтузиаст также провёл разгон оперативной памяти до частоты 6666 МГц при напряжении 1,83 В.

Неизвестный процессор Intel Rocket Lake-S разогнали до 6923 МГц под жидким азотом

По мнению ресурса VideoCardz, автором вышеуказанных видео может являться сама Intel, которая наняла какого-нибудь известного оверклокера для рекламы разгонного потенциала чипов Intel Core 11-го поколения. Напомним, что процессоры Rocket Lake-S будут представлены в рамках выставки CES 2021 уже на следующей неделе. Тогда же производители материнских плат анонсируют для них новые решения на базе микросхем системной логики 500-й серии. Согласно последней информации, новые процессоры появятся в продаже не раньше марта.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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