Неизвестный процессор Intel Rocket Lake-S разогнали до 6923 МГц под жидким азотом

Один из пользователей Twitter опубликовал несколько коротких видео, на которых демонстрируется попытка экстремального разгона с использованием жидкого азота одного из процессоров Intel , по всей видимости, из грядущего семейства Intel Rocket Lake-S. К сожалению, неизвестно, кто является автором роликов, и какая именно модель процессора используется в эксперименте.

Тем не менее из имеющегося материала можно выделить несколько моментов. Во-первых, разгон чипа проводился с участием материнской платы Gigabyte, весьма вероятно, на базе чипсета Intel Z590, на что намекает внешний вид интерфейса BIOS платы.

???????CPU??????, ???Z590?11?CPU?#GIGABYTE #AORUS #INTEL #Z590 @AorusOfficial @LinusTech @tomshardware @VideoCardz @TweakTown@OfficialPCMR @anandtech @HEXUSNET pic.#twitter#.com/GQc9IyLMMJ — VWorld (@PttpcWorld) January 8, 2021

Во-вторых, в кадр попадает изображение программы CPU-Z. В заявленных инструкциях процессора можно отметить наличие AVX512F и SHA, которых нет у чипов Comet Lake-S. На то, что это представитель семейства Rocket Lake-S также указывает объём кеш-памяти L1 (48 Кбайт) и L2 (512 Кбайт) на ядро.

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В видео используется восьмиядерный чип Intel Rocket Lake-S, который был разогнан до частоты 6923 МГц. Энтузиаст также провёл разгон оперативной памяти до частоты 6666 МГц при напряжении 1,83 В.

По мнению ресурса VideoCardz, автором вышеуказанных видео может являться сама Intel , которая наняла какого-нибудь известного оверклокера для рекламы разгонного потенциала чипов Intel Core 11-го поколения. Напомним, что процессоры Rocket Lake-S будут представлены в рамках выставки CES 2021 уже на следующей неделе. Тогда же производители материнских плат анонсируют для них новые решения на базе микросхем системной логики 500-й серии. Согласно последней информации, новые процессоры появятся в продаже не раньше марта.



