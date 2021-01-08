Thermaltake оснастила водоблок СЖО небольшим дисплеем, который может показывать гифки

Компания Thermaltake анонсировала сразу два новых семейства систем жидкостного охлаждения — изделия ToughLiquid Ultra и ToughLiquid ARGB Sync, продажи которых начнутся в текущем квартале. Цена составит от $120, а покупатели смогут выбирать между версиями с радиатором разного формата.

Все новинки относятся к изделиям класса «всё в одном». В серию ToughLiquid Ultra вошли модели с радиатором типоразмера 240 и 360 мм: он получил увеличенную суммарную площадь рёбер, благодаря чему поднялась общая эффективность. За обдув отвечают два или три вентилятора ToughFan 12 Turbo диаметром 120 мм, скорость вращения которых достигает 2500 оборотов в минуту.

Особого внимания заслуживает водоблок ToughLiquid Ultra. Дело в том, что в его верхнюю часть интегрирован небольшой дисплей с диагональю 2,1 дюйма. На нём могут в реальном времени отображаться важные показания, GIF-анимации или световые эффекты.

Серия ToughLiquid ARGB Sync, в свою очередь, представлена версиями с радиатором формата 240, 280 и 360 мм. Для обдува также служат вентиляторы ToughFan, но их максимальная скорость вращения ниже — 2000 оборотов в минуту. Верхняя часть водоблока вместо дисплея получила адресуемую подсветку, совместимую с распространёнными технологиями синхронизации.

Цены всех новинок таковы:

ToughLiquid Ultra 240 — $209,99;

ToughLiquid Ultra 360 — $239,99;

ToughLiquid ARGB Sync 240 — $119,99;

ToughLiquid ARGB Sync 280 — $129,99;

ToughLiquid ARGB Sync 360 — $149,99.



