У мобильного AMD Ryzen 7 5800U обнаружены проблемы с многопоточной производительностью в синтетических тестах

Сетевые источники поделились результатами производительности мобильного процессора AMD Ryzen 7 5800U в синтетических тестах GPU-Z и Cinebench. Напомним, что чипы серии Ryzen 5000 на архитектуре Zen 3 будут представлены на следующей неделе. В неё выйдут как энергоэффективные модели Ryzen 5000U с ограниченным до 15 Вт уровнем TDP, так и высокопроизводительные Ryzen 5000H с заявленным уровнем энергопотребления 45 Вт.

Модель Ryzen 7 5800U относится к первой категории вышеуказанных процессоров. Данный процессор относится к семейству Cezanne и построен на архитектуре Zen 3. Следует также добавить, что в серию Ryzen 5000 войдут чипы семейства Lucienne, построенные на архитектуре Zen 2, представляющие собой Refresh-версии текущих мобильных Renoir (Ryzen 4000).

Модель Ryzen 7 5800U оснащена 8 ядрами и 16 виртуальными потоками и работает в диапазоне частот 2,0–4,4 ГГц. По сравнению с предшественником серии Renoir новинка на Zen 3 получила вдвое больший объём кеш-памяти 3-го уровня, 16 Мбайт. Кроме того, на фоне предшественника базовая и Boost-частота Ryzen 7 5800U на 200 МГц выше.

В синтетическом тесте CPU-Z процессор Ryzen 7 5800U в однопоточном и многопоточном тестах набрал 592 и 3812 баллов соответственно. Любопытно, что в первом случае производительность мобильного чипа AMD оказалась даже выше, чем у текущего флагманского десктопного Intel Core i9-10900K, который набирает в том же тесте 584 балла. А вот многопоточная производительность «красного» огорчает. Даже актуальный Ryzen 7 4800U набирает в этом тесте больше 5000 очков. С чем это связано — проблемами с одновременной многопоточностью (SMT) или «сырым» BIOS материнской платы ноутбука, в составе которого используется чип Zen 3 — неизвестно.

В Cinebench R20 модель Ryzen 7 5800U набирает в однопоточном тесте 509 баллов, а в многопоточном — 3614 очков. В свежем Cinebench R23 показывает результаты 1311 и 9326 в соответствующих тестах. Таким образом Ryzen 7 5800U на 6 % быстрее в однопотоке Ryzen 7 4800U, но при этом медленнее его в многопоточном тесте.



