Acer представила игровые мониторы Nitro с HDMI 2.1 и Predator с NVIDIA Reflex Latency Analyzer

Компания Acer представила свой первый монитор с интерфейсом HDMI 2.1. Новинка Nitro XV28K KV основана на 28-дюймовой IPS-матрице и способна отображать несжатое изображение в разрешении 4K с частотой обновления до 120 Гц. При этом максимально поддерживаемое значение частоты обновления у дисплея составляет 144 Гц, но в этом случае необходимо использовать разъём DisplayPort.

Acer Nitro XV28K KV

Благодаря своим характеристикам Nitro XV282K KV может стать отличным выбором для использования вместе с игровыми приставками нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X, у которых заявлены разъёмы HDMI 2.1, а также есть поддержка высокого разрешения и частоты обновления.

Для пользователей ПК новинка готова предложить функцию AMD FreeSync Premium, которая синхронизирует частоту обновления монитора с кадрами, формируемыми видеокартой. Среди прочих особенностей можно выделить 90-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и время отклика в 1 мс (GtG). В продаже Acer Nitro XV282K KV появится в мае. Производитель оценил новинку в $900 (950 евро).

Predator XB273U NX

Любопытно, что Acer решила наделить интерфейсом HDMI 2.1 монитор младшей серии Nitro, но при этом не заявила поддержку нового стандарта в мониторах старшей серии Predator. Последняя сегодня также пополнилась двумя моделями — 27-дюймовой Predator XB273U NX и 31,5-дюймовой XB323QK NV. И если для модели Predator XV273U NX с поддержкой максимального разрешения 1440p этот момент является непринципиальным, то для старшей версии с поддержкой разрешения 4K новый HDMI 2.1 пришёлся бы как нельзя кстати.

Predator XB273U NX

Зато модель Predator XV273U NX получила другую технологию — NVIDIA Reflex Latency Analyzer, которая позволяет измерять задержку ввода и снижать её до 50 %. Данная функция может приглянуться профессиональным геймерам, которые благодаря ей смогут получить максимальную отдачу от заявленной у монитора частоты обновления 240 Гц (275 Гц в режиме разгона). Добавим, что NVIDIA Reflex Latency Analyzer требует также использования компьютерной мышки с её поддержкой. На данный момент её могут предложить такие грызуны, как Logitech G Pro Wireless, Asus ROG Chakram Core, Razer DeathAdder V2 Pro и SteelSeries Rival 3.

Как и модель Nitro, Predator XB273U построен на IPS-матрице, получившей сертификат VESA DisplayHDR 400. Для дисплея заявлены 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3, поддержка технологии NVIDIA G-Sync и время отклика 0,5 мс (GtG). В продаже монитор появится в мае. Производитель оценил его в $1100 (1180 евро).

Predator XB323QK NV

Predator XB323QK NV

Что касается старшей 31,5-дюймовой модели Acer Predator XB323QK NV, то она оснащена IPS-экраном с разрешением 4K и частотой обновления 144 ГГц. Производитель заявил для новинки соответствие стандарту DisplayHDR 400 и поддержку 90-процентного охвата цветового пространства DCI-P3. В числе прочих особенностей можно выделить наличие поддержки AMD FreeSync и совместимость с NVIDIA G-Sync. Данная новинка также появится в мае по цене $1200 (1200 евро).



