Samsung представила Galaxy Chromebook 2 — первый хромбук с QLED-экраном. Его цена стартует с $550

Прошлогодний Samsung Galaxy Chromebook на базе операционной системы Chrome OS удивлял шикарным 4K UHD AMOLED-дисплеем и ценой от $1000. Новинка Galaxy Chromebook 2 рассчитана на менее состоятельную аудиторию и при этом первой в сегменте хромбуков получила сенсорный QLED-дисплей.

К сожалению, разрешение последнего снизилось и теперь составляет 1920 ? 1080 пикселей. Но размеры не изменились — его диагональ по-прежнему составляет 13,3 дюйма. Как и у предыдущей версии он поворачивается на 360 градусов, позволяя использовать систему в режиме планшета. Поддержка специального электронного пера S Pen тоже на месте, однако докупать его придётся отдельно.

Относительно своего предшественника Galaxy Chromebook 2 немного потолстел. Теперь его толщина составляет 13,9 мм, а вес — 1,23 кг. Новинка собрана в привлекательном алюминиевом корпусе, предлагающемся в двух цветовых исполнениях: Fiesta Red и Mercury Gray.

В качестве основы в новом Galaxy Chromebook 2 производитель предлагает на выбор два процессора: двухъядерный и четырёхпоточный Intel Core i3-10110U с диапазоном частот от 2,1 до 4,1 ГГц, а также двухъядерный Intel Celeron 5205U без технологии Hyper-Threading и с частотой работы 1,9 ГГц. В первом случае система также оснащается 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем объёмом 128 Гбайт, во втором — 4 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт постоянной памяти. За графические возможности в обоих случаях отвечает «встройка» Intel UHD Graphics.

Беспроводную связь новинке обеспечивает поддержка Wi-Fi 6 (Gig+) 802.11ax. Поддержки Bluetooth система лишилась. В оснащение Galaxy Chromebook 2 входит HD-камера на 1 Мп, расположенная в привычной верхней центральной части над экраном. Дополнительной камеры в левом верхнем углу клавиатуры, как у оригинального Galaxy Chromebook, больше нет.

Galaxy Chromebook 2 получил два разъёма USB Type-C, возможность работы с картами памяти microSD, комбинированный аудиовыход для наушников и микрофона, а также два динамика общей мощностью 5 Вт. В автономном режиме Galaxy Chromebook 2 питается от батареи на 45,5 Вт·ч.

Модель на базе Intel Celeron 5205U оценивается южнокорейским производителем в $550. Версию Galaxy Chromebook 2 базе более продвинутого Intel Core i3-10110U компания Samsung оценила в $700. Обе поступят в продажу в первом квартале 2021 года.



