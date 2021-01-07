Alphacool представила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3070 Founders Edition

В ассортименте Alphacool появился водоблок Eisblock Aurora Acryl GPX-N, предназначенный для использования в составе системы жидкостного охлаждения графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition.

Новинка имеет конструкцию полного покрытия: тепло отводится от графического процессора, а также от чипов памяти и элементов подсистемы питания. Упомянуты никелированное медное основание и новая усиливающая пластина.

Верхняя часть водоблока изготовлена из прозрачного акрила, через который эффектно просвечивает многоцветная подсветка. Габариты изделия составляют 122,5 ? 169,5 ? 24,5 мм.

Задействованы стандартные фитинги G1/4". Усиливающая пластина имеет размеры 98 ? 169,5 ? 6 мм: она изготовлена из алюминия и окрашена в чёрный цвет.

В целом, как отмечается, решение обеспечивает высокую эффективность отвода тепла. Приобрести водоблок Eisblock Aurora Acryl GPX-N для GeForce RTX 3070 Founders Edition можно по ориентировочной цене 130 евро.



