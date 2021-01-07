Alphacool представила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3070 Founders Edition

Alphacool представила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3070 Founders Edition

В ассортименте Alphacool появился водоблок Eisblock Aurora Acryl GPX-N, предназначенный для использования в составе системы жидкостного охлаждения графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition.

Новинка имеет конструкцию полного покрытия: тепло отводится от графического процессора, а также от чипов памяти и элементов подсистемы питания. Упомянуты никелированное медное основание и новая усиливающая пластина.

Верхняя часть водоблока изготовлена из прозрачного акрила, через который эффектно просвечивает многоцветная подсветка. Габариты изделия составляют 122,5 ? 169,5 ? 24,5 мм.

Alphacool представила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3070 Founders Edition

Задействованы стандартные фитинги G1/4". Усиливающая пластина имеет размеры 98 ? 169,5 ? 6 мм: она изготовлена из алюминия и окрашена в чёрный цвет.

В целом, как отмечается, решение обеспечивает высокую эффективность отвода тепла. Приобрести водоблок Eisblock Aurora Acryl GPX-N для GeForce RTX 3070 Founders Edition можно по ориентировочной цене 130 евро.

Alphacool представила водоблок для видеокарты GeForce RTX 3070 Founders Edition


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ASUS объявила о повышении цен на видеокарты и материнские платыASUS объявила о повышении цен на видеокарты и материнские платы
LG покажет концепцию изгибаемого игрового монитора OLED на выставке CES 2021LG покажет концепцию изгибаемого игрового монитора OLED на выставке CES 2021
Патент AMD раскрывает дизайн гибридного чипа с CPU и FPGA под одной крышкойПатент AMD раскрывает дизайн гибридного чипа с CPU и FPGA под одной крышкой
Samsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймовSamsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймов
GeForce RTX 3080 стала невероятно выгодной для майнинга — дефицит видеокарт станет тотальнымGeForce RTX 3080 стала невероятно выгодной для майнинга — дефицит видеокарт станет тотальным
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung представила телевизоры серии The Frame — они стали ещё тоньшеSamsung представила телевизоры серии The Frame — они стали ещё тоньше
Dell представила обновлённые ноутбуки Latitude 5000-й серии: процессоры Tiger Lake и обновлённый дизайнDell представила обновлённые ноутбуки Latitude 5000-й серии: процессоры Tiger Lake и обновлённый дизайн
ASUS объявила о повышении цен на видеокарты и материнские платыASUS объявила о повышении цен на видеокарты и материнские платы
GeForce RTX 3080 стала невероятно выгодной для майнинга — дефицит видеокарт станет тотальнымGeForce RTX 3080 стала невероятно выгодной для майнинга — дефицит видеокарт станет тотальным
Мобильная GeForce RTX 3070 оказалась до 40 % быстрее RTX 2070 Max-Q в тесте Geekbench OpenCLМобильная GeForce RTX 3070 оказалась до 40 % быстрее RTX 2070 Max-Q в тесте Geekbench OpenCL
Galax представила GeForce RTX 3090 и RTX 3080 с «турбиной»Galax представила GeForce RTX 3090 и RTX 3080 с «турбиной»
Thermaltake представила вентилятор ToughFan 12 Turbo с высоким статическим давлениемThermaltake представила вентилятор ToughFan 12 Turbo с высоким статическим давлением
Biostar представила огромную материнскую плату TB360-BTC D+ для майнинга с восемью слотами PCIe x16Biostar представила огромную материнскую плату TB360-BTC D+ для майнинга с восемью слотами PCIe x16
Genesis представила беспроводную игровую гарнитуру Selen 400 для ПК и консолейGenesis представила беспроводную игровую гарнитуру Selen 400 для ПК и консолей
NVIDIA объявила о доступности сверхмощной видеокарты RTX A6000 с 48 Гбайт GDDR6 и ценой $5500NVIDIA объявила о доступности сверхмощной видеокарты RTX A6000 с 48 Гбайт GDDR6 и ценой $5500
Последние новости
Подгружаем последние новости