Опубликовано изображение кристалла мобильных процессоров AMD Cezanne на Zen 3 — чип стал больше, чем у Renoir

В распоряжении ресурса VideoCardz оказалось изображение кристалла гибридного процессора Cezanne от компании AMD. Напомним, что новые мобильные чипы серии Ryzen 5000 будут представлены на следующей неделе. В серию войдут чипы сразу на двух архитектурах — Zen 3 (Cezanne) и Zen 2 (Lucienne).

По данным источника, Cezanne APU смогут предложить до 8 вычислительных ядер и 16 виртуальных потоков, а также до 8 графических ядер Radeon, как и текущее поколение мобильных Renoir (Ryzen 4000). Не изменится и общее количество линий PCIe — Cezanne получат 20 линий. У мобильных Renoir (Ryzen 4000U/H) под дискретную графику было выделено только 8 линий PCIe из двадцати, у настольных Ryzen 4000G — 16. Сколько под видеокарты отведено у чипов Cezanne — пока неизвестно. Ранее ходили слухи, что следующие за Cezanne процессоры поколения Rembrandt получат поддержку интерфейса PCIe 4.0. Появится ли она в чипах AMD, которые будут представлены на следующей неделе, пока тоже остаётся загадкой.

Быстрое сравнение размеров кристаллов Renoir и Cezanne указывает, что площадь последних больше. По подсчётам VideoCardz, у новых процессоров она должна составить 175 мм2, что на 19 мм2, чем у Renoir (156 мм2). Увеличение площади кристалла связано с использованием слегка увеличившихся в размерах ядер Zen 3, а также более крупного блока кеш-памяти L3. По имеющейся информации, грядущие мобильные APU AMD нового поколения получат 16 Мбайт кеш-памяти L3, что вдвое больше, чем у текущих Renoir.

Анонс гибридных мобильных процессоров Ryzen 5000, весьма вероятно, состоится 12 января. В серию войдут как энергоэффективные чипы Ryzen 5000U (Zen 2), так и высокопроизводительные игровые модели Ryzen 5000H (Zen 3). И только вторые смогут предложить существенный прирост производительности относительно процессоров Renoir.



