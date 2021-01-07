Samsung представила телевизоры серии The Frame — они стали ещё тоньше

Компания Samsung Electronics провела в преддверии выставки CES 2021 виртуальное мероприятие First Look, в ходе которого, помимо телевизоров Neo QLED и MICRO LED, представила обновлённые телевизоры серии Lifestyle TV, получившие новый дизайн и форм-факторы в соответствии с изменяющимся предпочтениями пользователей.

Новые модели серии The Frame получили более тонкий корпус — примерно наполовину тоньше предыдущих версий, сопоставимый с толщиной традиционных рамок для фотографий. Пользователям будут предложены новые варианты рамок в пяти цветах и двух стилях: «Современный» (Modern) и «Скошенные грани» (Beveled), что позволит подобрать подходящий вариант для любой комнаты.

Подписчикам на обновлённое встроенное приложение «Магазин искусств» The Frame будет предоставлена возможность загружать на экранах телевизоров более чем 1400 произведений искусства из крупнейших галерей и музеев мира — при выключении телевизоры The Frame переходят в режим «Картина», и помещение превращается в картинную галерею. Следует добавить, что новая интеллектуальная технология «автоматический куратор» анализирует предпочтения пользователя и рекомендует ему более подходящие на его вкус произведения искусства.



