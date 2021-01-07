Samsung представила телевизоры серии The Frame — они стали ещё тоньше

Samsung представила телевизоры серии The Frame — они стали ещё тоньше

Компания Samsung Electronics провела в преддверии выставки CES 2021 виртуальное мероприятие First Look, в ходе которого, помимо телевизоров Neo QLED и MICRO LED, представила обновлённые телевизоры серии Lifestyle TV, получившие новый дизайн и форм-факторы в соответствии с изменяющимся предпочтениями пользователей.

Новые модели серии The Frame получили более тонкий корпус — примерно наполовину тоньше предыдущих версий, сопоставимый с толщиной традиционных рамок для фотографий. Пользователям будут предложены новые варианты рамок в пяти цветах и двух стилях: «Современный» (Modern) и «Скошенные грани» (Beveled), что позволит подобрать подходящий вариант для любой комнаты.

Samsung представила телевизоры серии The Frame — они стали ещё тоньше

Подписчикам на обновлённое встроенное приложение «Магазин искусств» The Frame будет предоставлена возможность загружать на экранах телевизоров более чем 1400 произведений искусства из крупнейших галерей и музеев мира — при выключении телевизоры The Frame переходят в режим «Картина», и помещение превращается в картинную галерею. Следует добавить, что новая интеллектуальная технология «автоматический куратор» анализирует предпочтения пользователя и рекомендует ему более подходящие на его вкус произведения искусства.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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