ASUS объявила о повышении цен на видеокарты и материнские платы

ASUS объявила о повышении цен на видеокарты и материнские платы

К сожалению, новый год начинается не с самых приятных новостей для компьютерной индустрии. Компания ASUS объявила об увеличении рекомендованных цен на все свои компьютерные комплектующие, включая видеокарты и материнские платы. Об этом в Facebook рассказал технический менеджер по продуктам ASUS Хуан Хосе Герреро (Juan Jose Guerrero).

Вторая половина 2020 года оказалась очень неоднозначной для индустрии ПК. С одной стороны, мы стали свидетелями выпуска новых видеокарт GeForce RTX 30-й серии от NVIDIA и Radeon RX 6000 от AMD, а также процессоров Ryzen 5000. В то же время запуск этих новинок оказался омрачён их острейшим дефицитом. Хотя производители пообещали, что ситуация в 2021 году изменится в лучшую сторону, начало года, судя по всему, будет сложным для всех. По крайней мере, один из ведущих производителей комплектующих объявил о предстоящем повышении цен.

ASUS объявила о повышении цен на видеокарты и материнские платы

В своём заявлении ASUS отметила, что рост цен на её комплектующие связан сразу с несколькими факторами. Одним из них является рост цен на компоненты, использующиеся для сборки и производства тех или иных продуктов. Кроме того, возросла операционная стоимость, повысились затраты на логистику, а также продолжают расти тарифы на импорт.

О масштабах подорожания можно судить по изменениям в официальном американском магазине ASUS. Например, видеокарта ROG Strix 3090 OC стала стоить $1979, в то время как совсем недавно её цена составляла $1799, а TUF 6800 XT OC получила цену $970 вместо $810. Примерно в таких же масштабах поменялись и другие цены.

Следует напомнить, что мир по-прежнему находится в условиях затянувшейся пандемии коронавируса. Проблемы с поставками и логистикой стали настоящей головной болью для каждого крупного мирового производителя. Весьма вероятно, что примеру ASUS в ближайшее время последуют и другие компании, выпускающие компьютерные комплектующие. И рост цен на их продукты будет связан с теми же факторами, о которых сообщил тайваньский производитель.

ASUS объявила о повышении цен на видеокарты и материнские платы

Таким образом в ближайшее время стоит ожидать рост ценников на и без того скудные запасы графических ускорителей NVIDIA GeForce RTX 30-й серии и AMD Radeon RX 6000, которые с самого старта продаются гораздо выше их рекомендованной стоимости. Весьма вероятно, в ближайшее время также произойдёт рост цен на материнские платы текущих 500-х серий от Intel и AMD.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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