Линус Торвальдс обвинил Intel в удушении памяти ECC и похвалил AMD за её поддержку

Отец Linux Линус Торвальдс обрушился с критикой на политику Intel по отношению к памяти с ECC. Своими действиями Intel фактически придушила эту память на клиентских платформах, что стало причиной роста нестабильности систем и уязвимость к атакам Rowhammer. У него одна надежда на AMD, которая неофициально допускает работу памяти с ECC на платформах Ryzen.

«Intel нанесла ущерб всей отрасли и пользователям из-за своей плохой и ошибочной политики в отношении ECC. Шутки в сторону», — пишет Торвальдс. Поддержка ECC — это не только стабильность работы компьютеров, хотя это тоже важно, пусть даже сбои из-за ошибок работы модулей памяти случаются очень редко. Производители памяти вот уже с десяток лет пытаются смягчить угрозу по взлому механизмов работы памяти, известной как Rowhammer.

Память с ECC легко решила бы проблему Rowhammer, но Intel давно прекратила поддержку памяти с функцией коррекции ошибок на потребительских платформах. Атака Rowhammer относится к атакам по боковым (побочным) каналам. Взломщик записывает данные в выбранные ячейки памяти с такой интенсивностью, что данные меняются в соседних с ними ячейках. Тем самым можно атаковать незащищённую область памяти и менять данные в защищённой области. Недавние исследования показали, что постоянное улучшение спецификаций памяти так и не смогло решить эту проблему, с которой механизмы ECC справились бы играючи.

Светлым лучом в этом мраке однообразия Торвальдс считает компанию AMD. Новые потребительские платформы Ryzen пусть неофициально и без сертификации, но поддерживают память ECC. А раз есть поддержка, то производители материнских плат, а за ними и производители памяти могут наращивать сегмент рынка модулей памяти с ECC. Для конечного потребителя эта память обойдётся чуть дороже памяти без коррекции ошибок, но это разумная наценка за стабильность системы и защиту от зловредов.



