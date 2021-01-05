Линус Торвальдс обвинил Intel в удушении памяти ECC и похвалил AMD за её поддержку

Линус Торвальдс обвинил Intel в удушении памяти ECC и похвалил AMD за её поддержку

Отец Linux Линус Торвальдс обрушился с критикой на политику Intel по отношению к памяти с ECC. Своими действиями Intel фактически придушила эту память на клиентских платформах, что стало причиной роста нестабильности систем и уязвимость к атакам Rowhammer. У него одна надежда на AMD, которая неофициально допускает работу памяти с ECC на платформах Ryzen.

«Intel нанесла ущерб всей отрасли и пользователям из-за своей плохой и ошибочной политики в отношении ECC. Шутки в сторону», — пишет Торвальдс. Поддержка ECC — это не только стабильность работы компьютеров, хотя это тоже важно, пусть даже сбои из-за ошибок работы модулей памяти случаются очень редко. Производители памяти вот уже с десяток лет пытаются смягчить угрозу по взлому механизмов работы памяти, известной как Rowhammer.

Память с ECC легко решила бы проблему Rowhammer, но Intel давно прекратила поддержку памяти с функцией коррекции ошибок на потребительских платформах. Атака Rowhammer относится к атакам по боковым (побочным) каналам. Взломщик записывает данные в выбранные ячейки памяти с такой интенсивностью, что данные меняются в соседних с ними ячейках. Тем самым можно атаковать незащищённую область памяти и менять данные в защищённой области. Недавние исследования показали, что постоянное улучшение спецификаций памяти так и не смогло решить эту проблему, с которой механизмы ECC справились бы играючи.

Линус Торвальдс обвинил Intel в удушении памяти ECC и похвалил AMD за её поддержку

Светлым лучом в этом мраке однообразия Торвальдс считает компанию AMD. Новые потребительские платформы Ryzen пусть неофициально и без сертификации, но поддерживают память ECC. А раз есть поддержка, то производители материнских плат, а за ними и производители памяти могут наращивать сегмент рынка модулей памяти с ECC. Для конечного потребителя эта память обойдётся чуть дороже памяти без коррекции ошибок, но это разумная наценка за стабильность системы и защиту от зловредов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Патент AMD раскрывает дизайн гибридного чипа с CPU и FPGA под одной крышкойПатент AMD раскрывает дизайн гибридного чипа с CPU и FPGA под одной крышкой
Galax представила GeForce RTX 3090 и RTX 3080 с «турбиной»Galax представила GeForce RTX 3090 и RTX 3080 с «турбиной»
Так дальше жить нельзя: акционеры призвали Intel к решительным переменамТак дальше жить нельзя: акционеры призвали Intel к решительным переменам
GeForce RTX 3080 стала невероятно выгодной для майнинга — дефицит видеокарт станет тотальнымGeForce RTX 3080 стала невероятно выгодной для майнинга — дефицит видеокарт станет тотальным
Мобильная GeForce RTX 3070 оказалась до 40 % быстрее RTX 2070 Max-Q в тесте Geekbench OpenCLМобильная GeForce RTX 3070 оказалась до 40 % быстрее RTX 2070 Max-Q в тесте Geekbench OpenCL
Блок рекламы


Похожие новости
Так дальше жить нельзя: акционеры призвали Intel к решительным переменамТак дальше жить нельзя: акционеры призвали Intel к решительным переменам
Новые утечки инженерных образцов Intel Core 11-го поколения проливают свет на Rocket Lake-SНовые утечки инженерных образцов Intel Core 11-го поколения проливают свет на Rocket Lake-S
Biostar и ASRock подтвердили поддержку Intel Rocket Lake-S на материнских платах Z490Biostar и ASRock подтвердили поддержку Intel Rocket Lake-S на материнских платах Z490
Определена последовательность выхода будущих серверных процессоров Intel и AMDОпределена последовательность выхода будущих серверных процессоров Intel и AMD
Intel представит настольные ЦП Rocket Lake и платформу Z590 на выставке CES 2021Intel представит настольные ЦП Rocket Lake и платформу Z590 на выставке CES 2021
Акции Intel обвалились на новостях о разработке компанией Microsoft собственных процессоровАкции Intel обвалились на новостях о разработке компанией Microsoft собственных процессоров
Модули памяти Patriot Viper Steel RGB наделены адресуемой подсветкойМодули памяти Patriot Viper Steel RGB наделены адресуемой подсветкой
Анонс процессоров Intel Rocket Lake-S передвинулся на январь, но в продаже они появятся позжеАнонс процессоров Intel Rocket Lake-S передвинулся на январь, но в продаже они появятся позже
Intel тестирует загадочную видеокарту Xe-LP со 128 EU, возможно, для настольного сегментаIntel тестирует загадочную видеокарту Xe-LP со 128 EU, возможно, для настольного сегмента
Intel перестанет указывать поколение процессора на логотипе, чтобы не навредить продажам Comet Lake RefreshIntel перестанет указывать поколение процессора на логотипе, чтобы не навредить продажам Comet Lake Refresh
Последние новости
Подгружаем последние новости