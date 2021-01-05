GeForce RTX 3080 стала невероятно выгодной для майнинга — дефицит видеокарт станет тотальным

GeForce RTX 3080 стала невероятно выгодной для майнинга — дефицит видеокарт станет тотальным

Американский энтузиаст Саймон Бирн построил майнинговую ферму из 78 видеокарт GeForce RTX 3080. Оказалось, что на фоне роста цены Ethereum, видеокарты могут приносить владельцам до $21 тысяч в месяц. Это означает, что криптоферма способна окупить себя за полгода, пишет VideoCardz.

При текущей цене RTX 3080, создание подобной криптофермы оценивается примерно в $100 тысяч: $93,5 тысяч за видеокарты (по $699 за штуку) и ещё $6,5 тысяч на блоки питания и конструкцию. С учётом расходов на электроэнергию в Лас-Вегасе (8,4 цента за кВт·ч), доходы владельца, при добыче Ethereum, составят от $15 тысяч до $21 тысячи. Таким образом, созданная ферма окупается за 6,6 месяцев.

Согласно данным 2CryptoCalc, при добыче Ethereum каждая GeForce RTX 3080 способна каждые сутки приносить владельцу около $11,6 без учёта расходов на электричество.

GeForce RTX 3080 стала невероятно выгодной для майнинга — дефицит видеокарт станет тотальным

Это стало возможным на фоне роста стоимости Ethereum. Вчера, 4 января, криптовалюта вошла в топ-100 самых дорогих активов планеты. Её стоимость в пике достигла $1140 за единицу, а общая капитализация достигла $125 миллиардов. На момент написания новости цена криптоактива скоректировалась до $1037. Как пишет CNBC, рост случился вслед за взлётом Bitcoin, цена которого 3 января превысила $34 тысячи.

Президент Rosenberg Research и ведущий экономист банка Merrill Lynch Дэвид Розенберг (David Rosenberg) назвал рост стоимости криптовалюты «ненормальным». Он заявил, что на криптовалютном рынке образовался пузырь из-за чего многие активы переоценены на 20-30 %. Он также отметил, что рост продолжается несмотря на тяжёлое состояние мировой экономики.

На этом фоне можно предположить, что в случае нового криптовалютного бума нас ждёт ещё больший дефицит видеокарт. Хотя графические ускорители последнего поколения как от AMD, так и от NVIDIA сейчас купить и без того очень затруднительно, добытчики криптовалют могут создать ещё больше проблем для игроков, желающих приобрести новую видеокарту.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Патент AMD раскрывает дизайн гибридного чипа с CPU и FPGA под одной крышкойПатент AMD раскрывает дизайн гибридного чипа с CPU и FPGA под одной крышкой
Galax представила GeForce RTX 3090 и RTX 3080 с «турбиной»Galax представила GeForce RTX 3090 и RTX 3080 с «турбиной»
Так дальше жить нельзя: акционеры призвали Intel к решительным переменамТак дальше жить нельзя: акционеры призвали Intel к решительным переменам
Мобильная GeForce RTX 3070 оказалась до 40 % быстрее RTX 2070 Max-Q в тесте Geekbench OpenCLМобильная GeForce RTX 3070 оказалась до 40 % быстрее RTX 2070 Max-Q в тесте Geekbench OpenCL
Данные о характеристиках и ценах SSD Samsung 870 EVO SATA указывают на скорый анонсДанные о характеристиках и ценах SSD Samsung 870 EVO SATA указывают на скорый анонс
Блок рекламы


Похожие новости
Мобильная GeForce RTX 3070 оказалась до 40 % быстрее RTX 2070 Max-Q в тесте Geekbench OpenCLМобильная GeForce RTX 3070 оказалась до 40 % быстрее RTX 2070 Max-Q в тесте Geekbench OpenCL
Galax представила GeForce RTX 3090 и RTX 3080 с «турбиной»Galax представила GeForce RTX 3090 и RTX 3080 с «турбиной»
Из-за дефицита графических процессоров MSI будет выпускать карты Radeon RX 6000 только серии GamingИз-за дефицита графических процессоров MSI будет выпускать карты Radeon RX 6000 только серии Gaming
Biostar представила огромную материнскую плату TB360-BTC D+ для майнинга с восемью слотами PCIe x16Biostar представила огромную материнскую плату TB360-BTC D+ для майнинга с восемью слотами PCIe x16
Intel тестирует загадочную видеокарту Xe-LP со 128 EU, возможно, для настольного сегментаIntel тестирует загадочную видеокарту Xe-LP со 128 EU, возможно, для настольного сегмента
Intel перестанет указывать поколение процессора на логотипе, чтобы не навредить продажам Comet Lake RefreshIntel перестанет указывать поколение процессора на логотипе, чтобы не навредить продажам Comet Lake Refresh
NVIDIA объявила о доступности сверхмощной видеокарты RTX A6000 с 48 Гбайт GDDR6 и ценой $5500NVIDIA объявила о доступности сверхмощной видеокарты RTX A6000 с 48 Гбайт GDDR6 и ценой $5500
Игровые ноутбуки ASUS Zephyrus получат Ryzen 5000H и GeForce RTX 3000
Radeon RX 6900 XT почти догнала GeForce RTX 3090 в игровом тесте Ashes of the SingularityRadeon RX 6900 XT почти догнала GeForce RTX 3090 в игровом тесте Ashes of the Singularity
EVGA выпустила GeForce RTX 3060 Ti в компактной версии XC и крупной FTW3EVGA выпустила GeForce RTX 3060 Ti в компактной версии XC и крупной FTW3
Последние новости
Подгружаем последние новости