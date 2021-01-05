GeForce RTX 3080 стала невероятно выгодной для майнинга — дефицит видеокарт станет тотальным

Американский энтузиаст Саймон Бирн построил майнинговую ферму из 78 видеокарт GeForce RTX 3080. Оказалось, что на фоне роста цены Ethereum, видеокарты могут приносить владельцам до $21 тысяч в месяц. Это означает, что криптоферма способна окупить себя за полгода, пишет VideoCardz.

При текущей цене RTX 3080, создание подобной криптофермы оценивается примерно в $100 тысяч: $93,5 тысяч за видеокарты (по $699 за штуку) и ещё $6,5 тысяч на блоки питания и конструкцию. С учётом расходов на электроэнергию в Лас-Вегасе (8,4 цента за кВт·ч), доходы владельца, при добыче Ethereum, составят от $15 тысяч до $21 тысячи. Таким образом, созданная ферма окупается за 6,6 месяцев.

Согласно данным 2CryptoCalc, при добыче Ethereum каждая GeForce RTX 3080 способна каждые сутки приносить владельцу около $11,6 без учёта расходов на электричество.

Это стало возможным на фоне роста стоимости Ethereum. Вчера, 4 января, криптовалюта вошла в топ-100 самых дорогих активов планеты. Её стоимость в пике достигла $1140 за единицу, а общая капитализация достигла $125 миллиардов. На момент написания новости цена криптоактива скоректировалась до $1037. Как пишет CNBC, рост случился вслед за взлётом Bitcoin, цена которого 3 января превысила $34 тысячи.

Президент Rosenberg Research и ведущий экономист банка Merrill Lynch Дэвид Розенберг (David Rosenberg) назвал рост стоимости криптовалюты «ненормальным». Он заявил, что на криптовалютном рынке образовался пузырь из-за чего многие активы переоценены на 20-30 %. Он также отметил, что рост продолжается несмотря на тяжёлое состояние мировой экономики.

На этом фоне можно предположить, что в случае нового криптовалютного бума нас ждёт ещё больший дефицит видеокарт. Хотя графические ускорители последнего поколения как от AMD, так и от NVIDIA сейчас купить и без того очень затруднительно, добытчики криптовалют могут создать ещё больше проблем для игроков, желающих приобрести новую видеокарту.



