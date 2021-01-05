Samsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймов

Samsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймов

Компания Samsung начнёт в 2021 году масштабную экспансию на рынок лэптопов со своими OLED-экранами. Как указывает ресурс Computer Base, производитель начнёт массовое производство новых OLED-панелей для ноутбуков уже в феврале этого года. На грядущей выставке CES 2021 компания планирует показать 10 различных OLED-дисплеев для ноутбуков с диагональю от 13,3 до 16 дюймов.

Любопытно, что в качестве первого продукта Samsung собирается выпустить 15,6-дюймовый OLED-дисплей с «народным» разрешением Full HD, указывает источник. Несмотря на то, что в прошлом году ряд производителей, включая ASUS, HP и Dell выпустили несколько лэптопов с OLED-экранами, большинство этих решений оказались недоступными для массового покупателя. В частности, из-за того, что в них использовались очень дорогие OLED-матрицы с разрешением 4K. Начав с выпуска более доступных OLED-панелей для ноутбуков Samsung в конечном счёте может повысить среди покупателей популярность устройств с подобными дисплеями.

Samsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймов

Детально характеристики новых OLED-панелей производитель раскрывать не стал, однако сообщил, что новые дисплеи будут до 10 раз более отзывчивыми по сравнению с обычными ЖК-экранами. Компания опубликовала небольшое видео, в котором демонстрируются преимущества, обещаемые новыми OLED-панелями.

Основной акцент в ролике делается не на околоигровых возможностях новых дисплеев, а на качестве передаваемого изображения.

Samsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймов

Samsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймов
Samsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймов
Samsung выпустит 10 экранов OLED для ноутбуков в 2021 году — от 13,3 до 16 дюймов

В частности указывается, что новые OLED-панели Samsung для ноутбуков смогут предложить расширенный до 120 процентов охват цветового пространства DCI-P3, более качественную передачу чёрного цвета с минимальной яркостью пикселей всего в 0,0005 кд/м2, высокую контрастность до 1 000 000:1, а также расширенный до 85 % диапазон HDR.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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